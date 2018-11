BMW 3 Serie: prijzen bekend en 330e op komst

Er is veel nieuws te melden rondom de BMW 3 Serie deze week. Na de onthulling van de M340i xDrive zijn nu ook de vanafprijzen van de 3 Serie bekend. Verder vers van de pers: de komst van de plug-in hybride 330e.



Ook bij de vorige generatie van de BMW 3 Serie kon je kiezen uit de 330e, dus die plug-in hybridevariant is terug. Dit maal koppelt de stekkeraar een 184 pk sterke 2,0-liter TwinPower viercilinder aan 68 pk sterke elektromotor. Een pittige combinatie, want het systeemvermogen komt uit op 252 pk, terwijl het koppel 420 Nm bedraagt. Bovendien kun je via de gloednieuwe XtraBoost-functie het systeemvermogen eventjes met 41 pk verhogen. Een kwestie van de Sport-modus activeren en men wordt in zes tellen van nul naar honderd afgeschoten. BMW sleutelde verder aan de actieradius van de 330e. Bij de nieuwste generatie bedraagt die 60 kilometer, liefst 21 kilometer meer dan voorheen. De BMW 330e is over een half jaar te bestellen, vanaf mei 2019.

Prijzen

Eerder al, vanaf 9 maart 2019, staan veel van de andere BMW 3 Serie-varianten in de showroom. De prijskaartjes zijn daarom nu al bekendgemaakt. De goedkoopste 3 Serie mag voor 46.179 euro mee naar huis. Dan rijd je de 150 pk sterke 318d met een handgeschakelde versnellingsbak. Voor 47.600 euro heb je dezelfde auto, maar dan voorzien van achttrapsautomaat. Wie ietsje meer geld neerlegt, krijgt de 320d met 190 pk mee naar huis. Handgeschakeld kost die versie 50.467 euro. De 320d met xDrive-vierwielaandrijving kost 55.965 euro. De 330d staat voor 63.483 euro in de prijslijst. Met een vermogen van 265 pk en een maximumkoppel van 580 Nm is dat de meest krachtige oliestoker.

M340i xDrive

Er zijn ook twee benzineversies voorhanden. De 320i met 184 pk kost 48.615 euro en de 258 pk sterke 330i komt uit op 52.638 euro. De deze week gepresenteerde M340i xDrive heeft nog geen prijskaartje, maar die zeer sportieve versie komt pas in juli volgend jaar naar Nederland.