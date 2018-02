Een blik vooruit op de Autosalon van Genève 2018

De belangrijkste autobeurs van het jaar start over een week of drie (8-18 maart). Van welke nieuwe modellen weten we nu al dat ze hun opwachting zullen maken?

Audi A6

Nu de nieuwe Audi A8 een feit is, gaan de Duitsers diens belangrijkste stijlelementen – zoals eerder veelal gepresenteerd op het Prologue-studiemodel – toepassen op de nieuwste generatie van de A6. Audi heeft al bevestigd dat het model in Genève te bewonderen is. Audi presenteert bovendien z’n e-tron in Zwitserland.

Bentley Bentayga plug-in hybride en V8

Naast de beresterke 6,0-liter W12 brengt Bentley de Bentayga dit jaar ook uit met een 4,0-liter V8 motor. Kennismaken met het 550 pk sterke ‘downsize-model’ kan in Genève. De verwachting is dat de aangekondigde plug-in hybride versie – een 3,0-liter V6 krijgt hulp van een elektromotor – ook al op de beursvloer te vinden is.



BMW 8 Serie Coupe

De BMW 8 Serie Coupe kwam als studiemodel vorig jaar mei al onder het doek vandaan. Hoeveel de productieversie op die concept car gaat lijken? We merken het in maart. Er kan dan gelijk worden kennisgemaakt met de meest krachtige versie: de M8, voorzien van een 600 pk sterke V8.

Jaguar I-Pace

Een van de sterren van Genève moet de eerste elektrische auto van Jaguar worden; de I-Pace. Met zijn actieradius van zeker 500 kilometer zet de stekker-Brit in op veel praktisch nut, vandaar ook dat de batterij in 45 minuten al voor 80 procent is vol te laden. Je moet dan wel beschikken over een snellader.



Polestar 1

Polestar staat op eigen benen en het eerste model dat de voormalige huistuner van Volvo in productie wil nemen is de Polestar 1. De plug-in hybride kent een forse puur elektrische actieradius van 150 kilometer en is vanaf 2019 leverbaar in ons land. Je kunt de 2+2 Grand Tourer Coupé dan niet kopen, maar alleen leasen.



Range Rover SV Coupé

Land Rover is 70 en viert dat met 999 versies van de Range Rover SV Coupé. De auto wordt met de hand vervaardigd door de Special Vehicle Operations-divisie van het merk in het Britse Warwick.



Lexus UX

De UX Concept van Lexus is al weer twee jaar oud. Tijd voor een productieversie dus van de compacte SUV van de Japanners. Staat hij in Genève? Wij verwachten van wel.



McLaren Senna

Hij is licht, hij is snel en hij wordt in een oplage van 500 exemplaren gebouwd. We hebben het over de nieuwste aanwinst voor de Ultimate Series van McLaren: de Senna.





Mercedes-AMG GT vierdeurs

De topman van Mercedes-AMG, Tobias Moers, heeft eerder dit jaar bevestigd dat de vierdeurs Mercedes-AMG GT zijn opwachting maakt in Genève. Daarna moet de auto zo rond september in de verkoop gaan. In eerste instantie beschikt de vierdeurs GT – waarschijnlijk sterk lijkend op de GT Concept die we een jaar geleden in Genève zagen – over een 4,0-liter V8 met 600 pk, maar op termijn zal een hybride aangedreven versie met een vermogen van meer dan 800 pk volgen. Verder heeft Mercedes-Benz de gloednieuwe A-Klasse op de stand staan.



Morgan Plus 8

De Morgan Plus 8 zag in 1968 het levenslicht. Dit jaar is de Brit met V8-motor dus 50 jaar oud. Op de Autosalon van Genève wordt dat gevierd met de onthulling van de 50th Anniversary Special Edition, in een oplage van 50 stuks.



SEAT CUPRA

SEAT meldt dat het CUPRA-label, normaal verbonden aan de sportiefste modellen van het Spaanse merk, binnenkort zelfstandig verdergaat. Het eerste model laat zich op de autosalon van Genève zien.



Volvo V60

Nu de XC60 al weer een jaartje onder ons is, staat de V60 in Genève. De laatste in de 60-serie, de nieuwe S60, volgt dan ook binnenkort.

Zenvo

Het Deense Zenvo Automotive zal in Genève een nieuwe hypercar tonen. Op een detailbeeld na is er weinig bekend over de auto, maar als we Angela Kashina mogen geloven, de CEO bij de Denen, wordt het een spektakelstuk. Denk aan de TS1 GT ‘Anniversary Edition’ die Zenvo vorig jaar op de autosalon onthulde; een 1 miljoen euro kostend monster met 1.150 pk aan vermogen.