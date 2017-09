Eigenlijk hadden we gehoopt dat de Lamborghini Urus in Frankfurt onder het doek vandaan zou komen. De vormen van de langverwachte SUV blijven echter nog tot begin december geheim.

In 2012 werd de Lamborghini Urus als voorgesteld als conceptmodel. Nog altijd moeten we het met de beelden van de Beijing Auto Show van dat jaar doen als we het hebben over de nieuwe SUV van de Italianen. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Op 4 december wordt de Urus dan eindelijk onthuld op het hoofdkwartier in Sant’Agata Bolognese.

Super SUV

Lamborghini heeft de Urus – genoemd naar een berg in de Peruviaanse Andes – nu al gedoopt als SSUV. Dat is een afkorting voor Super Sports Utility Vehicle. Die benaming lijkt terecht, want de auto krijgt waarschijnlijk 650 pk mee. Daarmee moet de deel uit koolstofvezel opgebouwde Urus in minder dan vier tellen van nul naar honderd sprinten. Zulke cijfers zijn overigens ook weggelegd voor de nieuwe 550 pk sterke Cayenne Turbo. Met het Sport Chrono Pakket is de klus in 3,9 tellen te klaren.

Sneeuw en zand

Net als de Cayenne Turbo krijgt de Urus een twinturbo 4,0-liter V8 aan boord. De aandrijfkrachten worden netjes verdeeld over de vier wielen, waarbij de Urus ook zeker offroad z’n mannetje zal staan. Met diverse rijmodi moeten onder meer sneeuw en zand geen problemen opleveren. De rijhoogte wordt in elke modus aangepast naar de omstandigheden.

Bestseller

De eerste Italiaanse SUV’s lopen inmiddels van de band. Deze pre—productie modellen beginnen binnenkort aan het nodige testwerk. In de zomer van 2018 wordt de auto in de showroom verwacht voor prijzen die minimaal vergelijkbaar zijn met die van de Porsche Cayenne Turbo. Dat model start bij dik 200.000 euro. Lamborghini verwacht 3.500 exemplaren van de Urus te verkopen per jaar, waarmee het model een regelrechte bestseller moet worden voor het merk. In 2016 verkocht het in totaal namelijk 3.457 auto’s wereldwijd.