Bizarre Redspace REDS moet straks echt in productie gaan

Laat een kind een auto tekenen en je krijgt zoiets als de REDS. Het prototype getekend door Chris Bangle is uiterst compact en tegelijkertijd hoog en vernuftig. En – echt waar – er bestaan productieplannen.

Dat ontwerper Chris Bangle wel degelijk auto’s tekenen kan, bewees hij in het verleden met onder meer de BMW 5 en 7-Serie. In 2009 verliet Bangle echter BMW om z’n eigen bedrijf op te starten. Inmiddels is hij ingehuurd door het Chinese CHTC om een stadauto te ontwerpen. Bangle komt op de propppen met de REDS; een uiterst merkwaardig wagentje. Het moet straks onder een nieuwe merknaam geïntroduceerd worden; Redspace.



Compact en hoog

De Redspace REDS is nog geen drie meter lang en daarmee ideaal voor de drukke metropool. Parkeren en draaien moeten immers geen probleem zijn. Tegelijkertijd wil de REDS ruimte bieden. In z’n ontwerp is Bangle dus de hoogte ingegaan. De auto is liefst 1,76 meter hoog. Dankzij z’n slimme interieurontwerp passen er vijf mensen in de auto. Als de auto gaat rijden, moet er echter eentje uit. Dat klinkt merkwaardig, maar de auto is dan ook ontworpen om 90 procent van de tijd stil te staan. Als een huis op wielen. Zo herbergt het wagentje een flink infotainmentscherm. De achterbank doet onder meer dienst als sofa en als babyverschoonplek.



Productieplannen

Het elektrische autootje kan gewoon aan de laadpaal worden opgeladen, maar heeft daarnaast ook zonnepanelen op het dak. Wat de actieradius van de REDS is, hebben de Chinezen vooralsnog niet bekendgemaakt. Wel is zeker dat CHTC serieus nadenkt over productie. Zou u hem bestellen?