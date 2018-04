Bitcoin-miljonairs massaal aan de Lamborghini

Een Lamborghini-dealer in Californië zag eind vorig jaar de verkoop van zijn peperdure sportwagens flink aantrekken. De reden? Een recordkoers van de Bitcoin.

Met een huidige waarde van dik 7.000 dollar is de Bitcoin momenteel geen hype meer, maar dat was de digitale valuta een paar maanden geleden nog wel. In december schoot de koers van de Bitcoin namelijk door naar een recordhoogte van ruim 19.000 dollar per stuk. Hoog tijd om de munt stuk te slaan, dachten tal van investeerders. En wat kun je dan beter kopen dan een Italiaanse sportwagen? Een Lamborghini-dealer in Californië meldt dat er afgelopen december meer dan tien Bitcoin-miljonairs bij hem een auto hebben gekocht.

Koopje

Een van de Bitcoin-kapitaalkrachtigen die zijn digitale munten inwisselde voor een Lamborghini is Peter Saddington, zo melden Yahoo Finance en CNBC. Hij kocht afgelopen herfst een Lamborghini Huracán met bouwjaar 2015 voor 200.000 dollar. Het kostte hem omgerekend 45 bitcoins. In 2011 had hij die 45 stuks echter voor slechts 3 dollar per stuk gekocht. Oftewel; een investering van 135 dollar leverde hem een Huracán op.

Cryptogeld

Opvallend is dat Saddington de dealer meteen in Bitcoins kon uitbetalen en dus niet eerst zijn digitale valuta heeft moeten inwisselen. Of het dealerbedrijf de Bitcoins na het ontvangen lang in een cryptogeld-portemonneetje heeft bewaard, is overigens niet bekend. Dat had ze overigens best wat kunnen opleveren. Toen Saddington de Huracán kocht, was iedere Bitcoin immers een kleine 4.500 dollar waard. Eind 2019 ruim 19.000 dollar. En zelfs bij de huidige Bitcoin-koers van ruim 7.000 dollar betaalde Saddington veel te veel. Al zal dat hem waarschijnlijk weinig uitmaken.