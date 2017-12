Bijzondere vondst op Marktplaats: 18 Porsches 911 GT3

Op Marktplaats kom je met regelmaat bijzondere vondsten tegen. Momenteel staan er 18 Porsches 911 GT3 uit 2015 te koop. Hun oude eigenaar had namelijk een calculatiefoutje gemaakt.

Het oog van de collega’s van Porsche Lifestyle Blog 64 viel vandaag op een bijzonder aanbod op Marktplaats. Oldenhof Auto’s uit Enschede biedt namelijk 18 spierwitte Porsches 911 GT3 3.8 uit 2015 aan. Stuks voor stuk hebben ze nul kilometer op de teller en ook zijn ze allemaal voorzien van het Clubsport Pakket. Dat betekent dat er onder meer sportstoelen met zespuntgordels in het interieur te vinden zijn. Ideaal om ze in te zetten op het circuit, zo lijkt. En dat was ook de bedoeling van de vorige eigenaar. Volgens Porsche Lifestyle Blog 64 wilde de verkopende partij een circuit beginnen, maar kreeg hij na de aankoop van de 18 Porsches de benodigde vergunningen niet rond. En dat kan nog een dure miscalculatie blijken.

Elke Porsche 911 GT3 3.8 kost 134.500 euro, al is dat wel de netto exportprijs. Wie alle 18 tegelijk koopt, kan wellicht een mooie korting bedingen.



Beeld: Oldenhof Auto’s op Marktplaats