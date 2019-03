Bentley viert eeuwfeest met Continental GT Number 9 Edition

Bentley bestaat honderd jaar en dat vieren de Britten met 100 exemplaren van de Continental GT Number 9 Edition by Mulliner.

Als je honderd jaar bestaat net zoals Bentley dan heb je genoeg historie om uit te putten als je op zoek bent naar een speciaal model rondom het eeuwfeest. De Britten baseren de Continental GT Number 9 Edition by Mulliner dan ook op de 4 ½ Liter ‘Blower’; naar het model dat in 1930 meedeed aan Le Mans.

Bijzondere details

Het opvallendste detail in het uiterlijk van de Continental GT Number 9 Edition is de grote 9 op de grille, naast 21-inch 10-spaaks velgen in carrosseriekleur. Als afwerkingsdetails gelden koolstofvezel elementen.



In het interieur heeft Bentley instaplijsten aangebracht met de jaartallen 1919-2019 erop, terwijl de ‘B’ – van Bentley – terugkeert op de hoofdsteunen en aan de binnenzijde van de portieren. Een ‘Engine Spin’ aluminium-afwerking doet de rest, samen met een Britse Jaeger-klok, geïnspireerd op het instrumentarium in de Blower Bentley. Als bijzondere extra verwerkt Bentley houten onderdelen uit de originele Le-Mans auto in de Continental GT Number 9 Edition.



Aan de 6,0-liter W12 is niet gesleuteld. Later dit jaar komt Bentley met nog meer speciale modellen om het eeuwfeest te vieren.