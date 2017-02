Carros nieuwsflash van maandag 27 februari: Bentley Bentayga krijgt een stekker-broertje, Spyker weet de ogen weer op zich gericht met de C8 Preliator Spyder en Volvo XC60 toont voorzichtig z’n vormen.

Mini-Bentayga aan de stekker

Dat Bentley de plug-in hybride wel ziet zitten, konden we in januari al melden. Van elk model – Mulsanne, Flying Spur, Continental en Bentayga – moet er de komende jaren een stekkervariant komen. Nu heeft Wolfgang Dürheimer, de topman van het merk, nog meer nieuws; de Bentayga krijgt een kleiner broertje. De compactere SUV zal eveneens aan de stekker gaan en mogelijk zelfs beschikken over een complete elektrische aandrijflijn.



Spyker roert zich weer: de C8 Preliator Spyder

Het blijft toch een opmerkelijk merk, ons ‘eigen’ Spyker. Victor Muller &co lanceerden deze eeuw onder meer de D12 Peking to Paris, de Spyker B6 Venator en nog wat modellen om er vervolgens niet al te veel mee te doen. Vorig jaar zagen we Spyker opeens terug op de Autosalon van Genève met de Spyker C8 Preliator. Dat model krijgt nu – weer in Zwitserland – een vervolg in de C8 Preliator Spyder. Eens kijken of het ’t merk weer echt op stoom gaat raken.



Volvo XC60 toont details

Dat het bijna 7 maart is, de persdag van de Autosalon van Genève, merken we aan de nodige teasers. Volvo doet mee met het onthullingenfestival door ons een glimps van de nieuwe XC60 te gunnen. We zien onder meer dat de XC60 het ‘Thor’s Hammer’ lichtdesign volgt van de XC90 en ook de forse rechthoekige grille is getekend in lijn met de grootste SUV. De XC60 staat op hetzelfde SPA-platform als de V90, S90 en XC90, maar is logischerwijs wel iets ingekort.