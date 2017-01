Bentley is nogal gek van haar W12-motoren. En ook wel van haar V8’s. Die gaan voorlopig ook niet verdwijnen, maar van elk model – Mulsanne, Flying Spur, Continental en Bentayga – komt binnen afzienbare tijd een plug-in hybride.

De twaalfcilinder Bentayga is toch niet in elke metropool een welkome gast. Zeker niet in de toekomst als de emissienormen alleen maar scherper worden. Wil Bentley dus goed blijven verkopen dan moet het een efficiencyslag maken. De autobouwer kiest ervoor om het kwartet aan modellen dat het levert, de Mulsanne, Flying Spur, Continental en Bentayga, leverbaar te maken als plug-in hybride.

Stekker-SUV

De Bentayga is het eerst aan de beurt. Volgend jaar moet hij in de bestellijst staan met een hybride aandrijflijn. Een V6 werkt dan samen met een elektromotor. Het systeemvermogen zal niet onder doen voor een Bentley met een V8-motor, maar het gemiddelde verbruik en daarmee de CO2-uitstoot gaat wel naar beneden. De nieuwe generatie van de Continental GT – we zien hem waarschijnlijk nog dit jaar voor het eerst – komt er ook als plug-in hybride.

Lange afstandsrijders

Bentley doet de V8 en W12-motoren nog niet in de ban. Die blijven nog wel even bestaan. Het doel van de plug-in hybrides is vooral om het aanbod te verbreden. Of er binnenkort ook een puur elektrisch model aankomt is nog maar de vraag, volgens het merk zijn Bentley-bezitters vooral lange afstandsrijders. Steeds even stoppen om bij te laden past niet bij het gevoel van luxe en comfort dat Bentley uitstraalt. Aan de andere kant: de actieradius van elektrische auto’s wordt steeds groter en de laadtijd verkort.