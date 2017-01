Bentley Continental GT Supersports wordt extreem

Bentley doet geheimzinnig. Later deze week onthult het ‘de meest extreme Bentley ooit’ en volgens ons wordt dat de Continental GT Supersports.

Bentley heeft een teaservideo op haar mediasite gezet waarin we details zien van ‘de meest extreme Bentley ooit’. Het merk weigert echter te vertellen over welk model ze het heeft. Waarschijnlijk zijn de koolstofvezel luchtinlaat en achtervleugel – net als de velgen met rode remklauwen – die we voorbij zien komen van de afzwaaiversie van de huidige generatie Continental GT.

Lichtgewicht

Deze Continental GT Supersports – eerder bracht Bentley al een Supersports-versie uit in 2009 – zal naar verwachting in een beperkte oplage gebouwd worden en dankzij het gebruik van lichtgewicht materialen minder dan 2.000 kilo wegen, En dat is een unicum tussen de zware jongens van Bentley.

GT3-R

De meest extreme Bentley ooit zal als de betiteling van het merk klopt sneller zijn dan de GT3-R die het eerder in een beperkte oplage uitbracht. Dat model snelde in 3,6 tellen van nul naar honderd. Op 6 januari weten we meer als de onthulling volgt.