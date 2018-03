Bentley Bentayga Hybrid: voorbode op vol-elektrische Brit?

Met de Bentayga Hybrid is nu ook het statige Bentley aan de stekker. Sterker nog, het lijkt de opmaat naar een volledig elektrische Brit.

Waar de Bentley Bentayga te boek staat als krachtigste SUV ter wereld – een 610 pk sterke 6,0-liter W12 motor is immers niet alledaags – blijkt de Bentayga ook uit een ander vaatje te kunnen tappen. Op de Autosalon van Genève introduceert het merk namelijk een heuse hybride. De Bentayga Hybrid koppelt een elektromotor aan een nieuwe 3,0-liter V6-turbobenzinemotor. Daarmee wordt de Bentayga plots een enorm schone SUV, want de gecombineerde CO 2 -uitstoot komt voortaan gemiddeld uit op slechts 75 g/km.



Rijprogramma’s

De schoonste Bentley aller tijden heeft een elektrische actieradius van 50 kilometer, daarna neemt de benzinemotor het over. De batterij is in 7,5 uur volledig opgeladen via het lichtnet. Wie beschikt over een snellaadstation ziet de laadtijd gereduceerd worden tot 2,5 uur. De Bentayga Hybrid beschikt over vier rijdmodi; Sport, Bentley, Comfort en Custom. Daarnaast kent de auto drie E-modes: EV Drive, Hybrid Mode en Hold Mode.



Toekomstplannen

Volgens de topman bij Bentley, Adrian Hallmark, is de Bentayga Hybrid de eerste stap naar een elektrische toekomst. Het ziet er dus naar uit dat we binnen afzienbare tijd nog tal van hybrides mogen verwelkomen, en wellicht ook een volledig elektrische Bentley.

De Bentayga Hybrid wordt in de tweede helft van 2018 leverbaar. Prijzen en specificaties zullen spoedig volgen.