Bentley Bentayga nu ook leverbaar met benzine-V8

De Bentley Bentayga maakte onder meer naam met zijn 6,0-liter W12. Het beest van een benzinemotor krijgt nu gezelschap van een meer alledaags broertje; een 4,0-liter biturbo-V8.

Bentley houdt wel van een beetje dikdoen, anders is de 6,0-liter W12 waarmee de Bentayga werd geïntroduceerd niet te verklaren. Maar binnenkort zet het merk de beide benen weer op de grond als het een meer gangbare benzinemotor aan het gamma toevoegt; de 4,0-liter biturbo-V8. Aan de 610 pk vermogen van de W12 kan de 550 pk sterke V8 niet tippen, maar als verwacht zijn de prestaties allesbehalve beroerd. Waar de W12 in 4,1 tel van nul naar honderd spurt, doet de nieuwe V8 het in 4,5 seconden. De topsnelheid van 301 km/u van de W12 zit voor de V8 evenmin in het vat, maar met 290 km/u blijft de vaart er best in. De V8, met een maximumkoppel van 770 Nm is immers een stukje lichter dan de Bentayga met W12 aan boord.

Plug-in hybride

Later dit jaar volgt er zelfs nog een Bentayga met 3,0-liter V6 krachtbron, al krijgt die hulp van een elektromotor. De plug-in hybride Bentayga krijgt namelijk dezelfde aandrijfllijn Porsche Cayenne S E-Hybrid. Het huidige motorengamma bestaat ook nog uit de V8 diesel met 435 pk. De V8 benzinekrachtbron wordt verwacht op de Autosalon van Genève in maart.