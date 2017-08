“You have to shoot me first”, verklaarde Ferrari-topman Sergio Marchionne vrij recent toen men vroeg of Ferrari ooit een SUV zou bouwen. Nu lijken de Italianen toch hun visie 180 graden gedraaid te hebben.

Of Ferrari ook niet eens met een SUV moest komen, was de vraag. Ieder ander luxemerk – van Lamborghini tot Porsche en van Rolls-Royce tot Bentley – was immers al om. CEO Marchionne antwoordde met Italiaanse bravoure: “Je moet me eerst neerschieten”.

Gapend gat

Een jaar later moet de Ferrari-topman toch bekennen dat zijn merk daadwerkelijk denkt aan een SUV, of op z’n minst aan een crossover. Tegen Automotive News zei Marchionne deze week dat het gat te groot en te uitnodigend is om niet in te springen. Om er aan toe te voegen dat veel klanten graag in een auto willen rijden met een Ferrari-logo erop die ook breed inzetbaar is.

Hybride

Het nieuwe model gaat intern door het leven als ‘F16X’ en moet een vierzits ‘all-terrain’ Ferrari worden met permanente vierwielaandrijving. Volgens bronnen dicht bij het merk, wordt het geen geblokt model, maar een auto met ronde vormen en een aflopende daklijn. Een slanke coupé-SUV wellicht? Ook wordt er gefluisterd over een twin-turbo V8 en op termijn een plug-in hybride. Voor een V12 lijkt geen plaats.

Groei

De eerste Ferrari-SUV wordt omstreeks 2021 verwacht, precies in het jaar dat Marchionne Ferrari vaarwel zegt. Met een SUV wil Ferrari vooral de Aziatische markt bedienen. Alleen al op dat continent denken de Italianen op jaarbasis 2.000 stuks van het nieuwe model te kunnen slijten. Vorig jaar verkocht Ferrari wereldwijd ruim 8.000 auto’s, maar analisten verwachten dat met de nieuwe strategie een maximum van 15.000 verkochte auto’s per jaar haalbaar moet zijn.