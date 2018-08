Autoverkopen Europa in de lift. En Nederland doet goed mee

In het eerste halfjaar werden er in Europa weer meer auto’s verkocht. In totaal werden er 8,66 miljoen bolides aangeschaft; een record voor dit millenium. Ook in Nederland groeiden de autoverkopen hard.

Ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar werden er van januari tot en met juni 2,7 procent meer auto’s verkocht in Europa. Liefst 20 van de 27 door JATO onderzochte landen konden een groei aantekenen, waarbij 8 landen zelfs dubbele cijfers konden overleggen. Tot die laatste groep behoort ook Nederland. In het eerste halfjaar van 2018 werden er in ons land 289.302 auto’s verkocht, tegenover 258.408 exemplaren in dezelfde periode een jaar eerder. De groei komt daarmee uit op 12 procent.

Volkswagen T-Roc

De marktleider in Nederland – Volkswagen – is ook marktleider in Europa. De Duitsers zagen de verkopen op ons continent met ruim 9 procent toenemen en heeft met bijna één miljoen verkochte auto’s (988.500 exemplaren) een marktaandeel van 11,4 procent. Het verkoopresultaat van Volkswagen was het beste in 20 jaar. Het merk scoort vooral goed met compacte SUV’s. De T-Roc werd in Europa liefst 71.000 keer verkocht. Volkswagen staat in 11 Europese markten bovenaan. Vooral in Noordwest-Europa valt Volkswagen in de smaak.



Jeep Compass

Een ander goudhaantje in de populaire klasse der compacte SUV’s is de Jeep Compass. Het model schopte het met ruim 40.000 verkochte exemplaren tot plek vijf en stuwde de verkopen van Jeep van 53.500 eenheden in de eerste helft van 2017 naar 89.400 exemplaren dit jaar. En dan te bedenken dat Jeep in 2014 in een half jaar tijd niet verder kwam dan 15.600 verkochte exemplaren. Vooral in Italië doet Jeep het goed, en dat heeft alles te maken met de Fiat Chrysler-paraplu waar het onder valt. Andere merken die snel groeiden in Europa zijn SEAT, Dacia en Renault. SEAT heeft met de Arona (45.000 verkochte exemplaren) een populaire auto in handen terwijl Dacia de Duster (+31 procent) het goed zag doen. Peugeot zag twee modellen flink vaker verkocht worden: de 3008 (+43 procent) en de 5008 (+321 procent). Ook Kia – inmiddels de nummer vijf in Nederland –ging met de Picanto, Niro en Stonic naar een markaandeel van 3,1 procent in Europa (was 2,9 procent).



Dip

Maar niet met elk merk ging het goed. Fiat zag haar verkopen met 10 procent afnemen in Europa. Die dip is vooral te danken aan het ontbreken van populaire SUV’s in haar aanbod. Want als één ding wel duidelijk wordt uit de JATO-cijfers is dat de compacte SUV erg gewild is in Europa. Fiat mist bovendien nieuwe, frisse modellen. De Fiat 500 gaat bijvoorbeeld al 11 jaar mee. Ook Opel verloor in Europa, naast Nissan en Ford. Ford heeft vooral last van de dalende autoverkopen in het Verenigd Koninkrijk. De grote Duitse Drie – Audi, BMW en Mercedes-Benz – zagen hun marktaandeel eveneens krimpen. De afnemende vraag naar diesels speelt hen parten. Bij Audi viel verder de verkoop van de A3 en A4 tegen, terwijl BMW haar 3 Serie maar moeilijk aan de man kon brengen. Mercedes-Benz zag de vraag naar de A-Klasse en C-Klasse dalen.