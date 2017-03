Autosalon van Genève nieuwsflash #1: Audi, Porsche en Kia

De Autosalon van Genève is in alle hevigheid losgebarsten. Al het laatste nieuws leest u – kort en krachtig – in de speciale CARROS-nieuwsflash.

Nieuwe generatie Porsche 911 GT3

Hoewel Porsche best wel eens de grenzen opzoekt van zijn merk-dna, blijft het zijn sportieve genen gelukkig ook voldoende trouw. De nieuwe Porsche 911 GT3 bewijst dat, want de auto is gewoon leverbaar met atmosferische 4-liter 6-cilinder boxermotor en handgeschakelde zesbak. Tel daar een vermogen van 500 pk (25 pk meer dan zijn voorganger) bij op en de Porsche 911 GT3 is weer het beest als vanouds. Prijzen starten bij 228.300 euro.



Audi RS5 Coupé wint fors aan maximumkoppel

De Audi S5 Coupé is met 354 pk niet langer de sterkste A5-variant. Audi introduceert in Genève de RS5 Coupé en die komt op 450 pk aan vermogen uit. Het maximumkoppel bedraagt voortaan 600 Nm en dat is liefst 170 Nm meer dan bij de vorige generatie. Bovendien is de nieuwe versie 60 kilo lichter dan voorheen. Met de 2,9-liter V6 sprint de Audi S5 Coupé in 3,9 tellen van nul naar honderd.



Productie Europese Kia Stinger start eind dit jaar

De Kia Stinger komt ook naar Europa en wel aangepast naar de wensen van de consument op dit continent. De high-performance Gran Turismo van de Zuid-Koreanen wordt leverbaar met een 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor met 255 pk, een 200 pk sterke 2,0-liter turbodiesel of met een 3,3-liter twinturbo V6-benzinemotor. Dat topmodel krijgt 370 pk aan vermogen mee en sprint daarmee in 5,1 tellen van nul naar honderd. Daarmee is de Stinger GT de snelste Kia ooit. Hoewel er dus een Europese Stinger komt, is nog niet duidelijk of het model ook naar Nederland komt.