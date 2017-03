In Genève staan er naast de reguliere modellen ook heel wat wonderlijke creaturen. Productieklaar of als conceptversie. Een selectie uit het aanbod:

Bentley EXP 12 Speed 6e concept

De Bentley EXP 12 Speed 6e concept is niet nieuw, de aandrijflijn wel. De conceptcar van Bentley is namelijk volledig elektrisch. Ook heeft Bentley ditmaal gekozen om de twee jaar oude studie als cabrio te tonen. De EXP 12 Speed 6e concept zou het zomaar kunnen schoppen tot productiemodel wanneer de reacties van haar klanten positief zijn, liet CEO Wolfgang Dürheimer al weten.



Honda Civic Type R

Tsja, subtiel is de nieuwe Honda Civic Type R allerminst, want op spoilers en sportieve accenten is niet bespaard, maar overtuigen kan de auto waarschijnlijk wel. Het 320 pk sterk bommetje op wielen belooft namelijk een nog grotere sensatie te zijn dan de vorige generatie.



Land Rover Discovery met drone

Het ziet er wat olijk uit deze Land Rover Discovery met bijgeleverde drone, maar dit duo zou wel eens levens kunnen gaan redden. De afdeling Special Vehicle Operations (SVO) van Land Rover bouwde deze speciale Discovery voor het Oostenrijkse Rode Kruis. Het idee is dat de drone in onherbergzaam gebied eropuit wordt gestuurd om vermiste of gewonde personen op te sporen, waarna de Discovery na localisering het zware werk moet gaan doen. Het dak van de Discovery werkt als drone-deck.



Chevrolet Camaro Track Concept

Hij is zo gifgroen dat menig Amazone-kikker er jaloers op zou worden; de Camaro Track Concept. Het showmodel laat zien hoe extreem je je Camaro kan optuigen met de Performance Parts van het merk. Met het assortiment extreme velgen, spoilers en striping zit het bij de Amerikanen wel goed.



Fittipaldi EF7

Dit geesteskind van oud wereldkampioen Formule 1 Emerson Fittipaldi is nu nog een conceptcar, maar een productieversie is wel het doel. Met de Fittipaldi EF7 – door Pininfarina getekend – wil de oud-coureur laten zien dat een supercar ook simpel te besturen kan zijn. Het gele gevaarte is opgetrokken uit koolstofvezel en krijgt 600 pk mee.



Pininfarina H600 Concept

En nog eentje van Pininfarina; dit maal een luxe sedan. De Pininfarina H600 Concept is samen ontwikkeld met Hybrid Kinetic Motors uit Hong Kong en is een mix van Italiaans en Amerikaans autodesign. Opvallend is dat de Pininfarina H600 Concept beschikt over een heuse turbine om elektriciteit op te wekken. Maar meer details geeft Pininfarina vooralsnog niet prijs.



Techrules Ren

De turbine blijkt populair in Azië want ook het Chinese Techrules voert zijn Ren ermee uit. De op diesel functionerende turbine werkt als range-extender om de elektrische actieradius van de Ren mee uit te breiden. Het design van de nieuwe Techrules is niet alledaags te noemen met haar op een bijzondere manier scharnierende portieren en aparte stoelopstelling.