Autosalon van Genève: van A tot Z

De Autosalon van Genève betekent; meer autonieuws dan een normaal mens aankan. Daarom zet CARROS voor u de belangrijkste primeurs op een rijtje.

Audi A6

De nieuwe Audi A6 – de achtste generatie alweer – is vormgegeven volgens de nieuwe designtaal van Audi. Net als de A8 en de A7 die eerder verschenen, is de neus lager en breder en zijn de achterlichtunits visueel met elkaar verbonden. Ook op het gebied van het aantal rijhulpsystemen volgt de A6 de genoemde modellen; meest opvallend is de ‘Garage Pilot’ waarmee de auto via de app op afstand is in te parkeren. De beschikbare motoren bij de introductie – voorzien van mild hybrid technologie – zijn de 340 pk sterke 3,0-liter V6-turbo benzinemotor en een 3.0 TDI met 286 pk aan vermogen.



Audi e-tron prototype

Ook op de stand van het merk met de vier ringen; de Audi e-tron prototype. De 100% elektrisch aangedreven SUV is nu nog gecamoufleerd, maar zal aan het eind van het jaar productieklaar zijn en z’n jasje uitdoen. Wie de Audi e-tron aan de snellader koppelt, ziet zijn batterij in 30 minuten volledig vol lopen.



Aston Martin DB11 Volante

In oktober vorig jaar zagen we de Aston Martin DB11 Volante al voorbij komen, maar de wind-door-je-haren variant stond ook weer in Zwitserland op de beursvloer. De Volante is leverbaar met een 510 pk sterke 4.0 V8 en een 5.2 V12 met 607 pk.



Alfa Romeo

Het laatste nieuws van Alfa Romeo heet de Stelvio en Giulia Quadrifoglio NRING en de Giulia Veloce Ti. Kort samengevat gaat het om varianten met extra sportieve uitdossingen zonder dat er onder motorkap aanpassingen zijn gedaan.



Alpine A110

De Alpine A110 kennen we inmiddels al behoorlijk goed, maar de Fransen konden toch nog nieuws uit de hoge hoed toveren op de Autosalon. Alpine presenteerde namelijk twee versies van de A110; de sportief ogende A110 Pure en de meer op comfort gerichte A110 Légende. Beide varianten beschikken over dezelfde 1,8-liter viercilinder turbomotor met 252 pk.



BMW Concept M8 Gran Coupe

In 2019 is het zover, dan is de BMW 8 Serie terug van lang weggeweest. BMW blikt vooruit op het heuglijke feit met de BMW Concept M8 Gran Coupe. Het studiemodel liet nog niet het achterste van zijn tong zien – want welke aandrijflijn kunnen we verwachten? – maar kreeg in Genève wel de handen op elkaar.



BMW X4

De tweede generatie van de BMW X4 – een SUV met gebogen daklijn – is langer, breder, lager en lichter dan z’n voorganger. Het aanbod aan benzine- en dieselmotoren is aanzienlijk, waarbij wij vooral uitkijken naar de BMW X4 M40i die vanaf augustus in de prijslijsten staat. Diens 3,0-liter zescilinder-in-lijn benzinemotor is goed voor een vermogen van 360 pk en een 0-100 km/u sprint in 4,8 tellen.



Bentley Bentayga plug-in hybride

Nadat de W12 al een V8-broertje kreeg, is de Bentayga nu ook als zescilinder verkrijgbaar. De krachtbron werkt echter samen met een elektromotor, waardoor de Britse SUV als heuse plug-in hybride door het leven gaat.



CUPRA Ateca

Met een piekvermogen van 680 pk zouden we graag de CUPRA e-Racer mee naar huis nemen, maar dat model is bestemd voor het circuit. Een goed alternatief is de CUPRA Ateca. De SUV – in de basis natuurlijk gewoon een SEAT met een CUPRA badge – beschikt over een 300 pk sterke 2.0 TSI-motor gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat. De vierwielaangedreven Ateca sprint in 5,4 tellen van nul naar de honderd en kent een topsnelheid van 245 km/u.



Ferrari 488 Pista

Na de 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia and 458 Speciale is er nu de Ferrari 488 Pista. De supersporter met V8-motor heeft zowel een kracht- als afslankkuurtje ondergaan, waardoor 720 pk aan vermogen samengaat met 90 kilo minder gewicht. De 3,9-liter V8 is goed voor een maximumkoppel van 770 Nm en een sprint van 0-100 km/u in 2,85 seconden. De topsnelheid is 340 km/u.



Ford Mustang Bullitt

In 1968 deed Steve McQueen in de film ‘Bullitt’ Ford een uitstekende dienst door een minuut of tien met een donkergroene Ford Mustang door de straten van San Francisco te scheuren. Als bedankje komt Ford 50 jaar later met de ’50th Anniversary Ford Mustang Bullitt’. Uitgevoerd in Dark Highland Green en voorzien van een paar pk’s extra is het een aardige collector’s item.



Italdesign Zerouno Roadster

Vorig jaar zagen we de Italdesign Zerouno voorbij schieten, dus dit jaar is het tijd voor de open versie; de Zerouno Convertible. Van de Audi R8 is de 610 pk sterke 5,2-liter V10 geleend, dus vooruit wil de ‘een-nul’ wel.



Jaguar I-Pace

De Jaguar F-TYPE SVR Graphic Pack staat trots te glimmen bij Jaguar in Genève, maar de echte ster dit jaar in natuurlijk de Jaguar I-Pace. De volledig elektrische nieuwkomer beschikt over twee elektromotoren die samen 400 pk aan vermogen leveren. De I-Pace – vanaf 80 mille – is er snel mee (0-100 km/u in 4,8 seconden) en kan terugvallen over een zeer behoorlijke actieradius van 480 kilometer volgens de WLTP-cyclus. De NEDC-cyclus is zelfs nog een stukje ruimer: 543 kilometer. Via de snellader is in 40 minuten 80% van het rijbereik te verkrijgen.



Lamborghini Huracán Performante Spyder

Van de extreme Huracán Performante kun je natuurlijk ook het dak afzagen en dat heeft Lamborghini gedaan. De 640 pk sterke atmosferische 5,2-liter V10-motor is gebleven, maar de Italianen moesten nog wel even in de weer met een gewichtsbesparing. Ten opzichte van de reguliere Huracán Spyder is er bij de Lamborghini Huracán Performante Spyder 35 kilo aan wagengewicht afgegaan.



LandRover Defender Works V8

De 70-jarige Defender viert z’n verjaardag met de 405 pk sterke Works V8 in een oplage van 150 stuks. De geupgrade versie is vanzelfsprekend fors rapper dan de 122 pk sterke reguliere versie. In 5,6 seconden staat de teller van de Defender Works V8 al op de honderd.



Lexus UX

Met de Lexus UX hebben de Japanners dan eindelijk hun crossover bestemd voor het zwaarbevochten C-segment. De Lexus UX wordt leverbaar als UX 200 en UX 250h. De eerste beschikt over een 2,0-liter benzinemotor, terwijl de tweede een stekkerloze hybride is met een systeemvermogen van 178 pk. De UX 250h is ook leverbaar met vierwielaandrijving.



McLaren Senna

De legendarische Ayrton Senna werd drie keer wereldkampioen Formule 1 in een McLaren. De Britse autobouwer eert de racelegende met een nieuwste aanwinst voor de Ultimate Series; de Senna. De McLaren Senna wordt in een oplage van 500 exemplaren gebouwd. Met de hand wel te verstaan. Niet minder dan 300 manuren gaat er in elke 800 pk sterke Senna.



Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Heel mooi die nieuwe Mercedes-AMG G-Klasse en de gefacelifte Mercedes-AMG C43, maar de smaakmaker in Genève is onmiskenbaar de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Die vierdeurs fastback moet het de Porsche Panamera heel moeilijk gaan maken. Hoe? Onder meer met zescilinder- en V8-motoren met vermogens die variëren van 435 tot 639 pk.



Morgan Plus 8

De Morgan Plus 8 bestaat al sinds 1968 en daarmee viert de Brit met V8-motor dit jaar dus een mooi feestje. Het model wordt uitgebracht als 50th Anniversary Special Edition in een oplage van 50 stuks.



PAL-V Liberty

De vliegende auto die PAL-V Liberty heet, moet in 2019 dan echt de markt op gaan. De Nederlandse vinding kan een snelheid van 160 km/u aan op de weg en zelfs 180 km/u in de lucht. Eenmaal tussen de wolken is je reikwijdte maximaal 500 kilometer.



Polestar 1

Polestar heeft zich losgeweekt van Volvo en debuteert spectaculair met de eigen Polestar 1. De plug-in hybride kent een elektrische actieradius van 150 kilometer en is vanaf 2019 leverbaar in ons land. Je kunt de 2+2 Grand Tourer Coupé echter niet kopen, maar een lease-constructie biedt uitkomst.



Porsche 911 GT3 RS

Hij ziet eruit als een circuitmonster, maar mag gewoon de straat op. De lekker extreme nieuwe Porsche 911 GT3 RS beschikt over een atmosferische 4,0-liter boxermotor met een vermogen van 520 pk en daarmee moet een 0-100 km/u sprint in 3,2 tellen haalbaar zijn. Bestellen? De Porsche 911 GT3 RS start bij 272.900 euro.



Porsche Mission E Cross Turismo

Na de Mission E uit 2015 is er nu ook de Mission E Cross Turismo. Het studiemodel van Porsche is een 4,95 meter lange vierwielaangedreven crossover die volledig elektrisch aangedreven is. Met een vermogen van 600 pk sprint de Porsche Mission E Cross Turismo in 3,5 tel van nul naar honderd. Wie beschikt over een 800 Volt snellaadsysteem kan de batterij in 15 minuten opladen en heeft een elektrisch rijbereik van 400 kilometer.

Range Rover SV Coupé

De Range Rover SV Coupé wordt in een oplage van 999 stuks met de hand gebouwd. Dat verklaart de torenhoge aanschafprijs van minimaal 390.000 euro. Dan heb je wel een luxe SUV-coupé tot je beschikking die zeer sportief is. In het SVO Technical Centre in Warwickshire is de 5,0-liter Supercharged V8-benzinemotor namelijk tot een vermogen van 565 pk opgewaardeerd. De klassieke sprint verloopt in 5,3 seconden.



Rimac C_Two

De Rimac C_Two is een volledig elektrisch aangedreven hypercar met een astronomisch vermogen van 1.914 pk. De topsnelheid? 412 km/u. De 0-100 km/u sprint? 1,9 seconden. Meer zeggen is overbodig.



Techrules Ren RS

Het Chinese Techrules reist met een elektrische circuitracer af naar Zwitserland. De Ren RS heeft zes motoren en kent een vermogen van 1.305 pk.



Toyota GR Supra Racing Concept

De kant-en-klare nieuwe Supra krijgen we nog steeds niet te zien. Een veelbelovende voorbode wel. En die heet de GR Supra Racing Concept. Wie door de vele aerodynamica en stickers heenkijkt, ziet de contouren van de straatlegale Supra.



Volvo XC40

De Volvo V60 is nieuw, maar de eveneens nieuwe Volvo XC40 het feestvarken. De compacte SUV is namelijk aan het begin van de Autosalon uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2018. En die eer viel de Zweden nog nooit ten deel.



Zenvo

Deze ‘Autosalon van Genève van A tot Z’ eindigt met de nieuwe hypercar van Zenvo; de TSR-S. Het Deense pk-monster kent drie instellingen. Wie de modus ‘Minimum’ inschakelt krijgt de beschikking over 700 pk onder z’n rechtervoet. Ideaal als je de auto ‘rustig’ wil rijden op de openbare weg. Dat kan niet gezegd worden bij de modus ‘Maximum’; dan moet je om kunnen gaan met een vermogen van 1.177 p. Er tussenin zit ‘IQ’.