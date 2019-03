Autosalon van Genève 2019 in vogelvlucht: 5 bijzondere concepts

De Autosalon van Genève is een proeftuin voor menig autoproducent. Deze vijf studiemodellen vielen ons op:

Lagonda All Terrain Concept

Op het Aston Martin-paviljoen staat een SUV-studiemodel van eigen label Lagonda. Lagonda zet in op elektrische auto’s en de All Terrain Concept is een voorbode op het hoogpotige productiemodel dat voor 2022 staat gepland. De zeer luxe terreinwagen belooft peperduur te worden, want prijzen van 750.000 euro worden al genoemd.

Imagine by Kia

Kia gaat helemaal los op haar ‘Imagine’: een volledig elektrische vierdeurs sedan. Het uiterlijk van het studiemodel is al bijzonder, maar als de portieren tegengesteld aan elkaar openscharnieren, stap je in een interieur uit een science-fiction film. De Koreanen voorzien de ‘Imagine’ immers van 21 afzonderlijke HD-displays,

Fiat Centoventi

Fiat bestaat 120 jaar en daarom heet haar studiemodel de ‘Centoventi’. Het stadsautootje is volledig elektrische aangedreven en moet leiden tot een zeer betaalbare productieversie . Dat model is breed configureerbaar – de Italianen hebben 114 accessoires op de plank liggen – en je kunt zelf een aantal onderdelen uit de 3D-printer laten rollen. De standaard actieradius bedraagt 100 kilometer, maar door het bijplaatsen van 3 losse batterijpakketten loopt dat op tot 400 kilometer.

Aston Martin Vanquish Vision Concept

Aston Martin werkt aan een supercar met middenmotor en daar is de Vanquish Vision Concept een voorproefje op. De Britten combineren een V6-krachtbron met een elektromotor en sturen de productie-Vanquish vervolgens in 2022 de weg op.

Italdesign DaVinci

Ach ja, waarom zou je jouw studiemodel niet noemen naar ‘homo universalis’ Leonardo DaVinci. Italdesign ‘eert’ de 500 jaar geleden overleden kunstenaar en wetenschapper met een 4,98 meter lange GT. De flinke portieren die openen op Gullwing-wijze zijn de grootste blikvangers. Het idee is om de DaVinci – als een productieversie echt volgt – te voorzien van twee elektromotoren. Als alternatief kun je de auto ook bestellen met een 4,0-liter V8 krachtbron.