Autosalon van Genève 2018: de nieuwkomers. Deel 2

Het is weer losgebarsten; de Autosalon van Genève. CARROS geeft een overzicht van de grootste primeurs en meest bijzondere modellen. In deel 2: de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, Ferrari 488 Pista en Rimac C_Two.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Een sportwagen met vier deuren; die had Mercedes-AMG nog niet in haar gamma. Of beter gezegd; een gedegen concurrent voor de Porsche Panamera ontbrak nog. Met de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé klinkt er nu een weerwoord uit Affalterbach. De vierdeurs fastback wordt leverbaar met zowel zescilinder- als V8-motoren met vermogens van 435 tot 639 pk. Het topmodel zal de Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ zijn die dankzij een maximumkoppel van 900 Nm in 3,2 tellen van nul naar honderd snelt.



Ferrari 488 Pista

Ferrari neemt de 488 Pista mee naar Genève. Na de 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia and 458 Speciale is dat wederom een V8-sportieveling die een kracht- én afslankkuurtje heeft gedaan. De 488 Pista koppelt namelijk 720 pk aan vermogen aan een lichtgewicht bouwwijze. Liefst 90 kilo werden er vanaf gesnoept. De 1.280 kilo zware 488 Pista heeft dan ook het doel het circuit naar de straat te brengen. De 3,9-liter V8 is goed voor een maximumkoppel van 770 Nm en een sprint van 0-100 km/u in 2,85 seconden. De topsnelheid zal bedraagt zeker 340 km/u.



Rimac C_Two

Nu laten de hierboven beschreven Mercedes-AMG en 488 Pista al heel veel sportieve aspiraties zien, ze vallen in het niet bij de kunsten van de Rimac C_Two. De volledig elektrisch aangedreven hypercar komt met een vermogen van 1.914 pk op de proppen en een topsnelheid van 412 km/u. Ja, en dan klaar je de klassieke 0-100 km/u sprint niet in vier, niet in drie, maar binnen de twee seconden. Al werd dat de laatste tijd wel vaker beloofd.