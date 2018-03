Autosalon van Genève 2018: de nieuwkomers. Deel 1

Het is weer losgebarsten; de Autosalon van Genève. CARROS geeft een overzicht van de grootste primeurs en meest bijzondere modellen. In deel 1: de Range Rover SV Coupé, Porsche Mission E Cross Turismo en Lexus UX.

Range Rover SV Coupé

Land Rover noemt hem zelf ‘’s werelds eerste full-size luxury SUV-coupé’. Maar hoe je tot 999 exemplaren gelimiteerde nieuwkomer ook noemt, het is een opvallende mengelmoes van ideeën. De auto is namelijk SUV, coupé, luxewagen en sportieveling in één. Onder de motorkap huist een 565 sterke 5,0-liter Supercharged V8-benzinemotor waarmee de SV Coupé de snelste Range Rover ooit is. De sprint van 0-100 km/u verloopt in 5,3 tellen. De topsnelheid is eveneens aanzienlijk met 266 km/u. Met dank aan het SVO Technical Centre in Warwickshire, want zij hebben de auto met de hand gebouwd. Dat zie je overigens terug in de prijs. De Range Rover SV Coupé start in Nederland bij het lieve sommetje van 390.000 euro.



Porsche Mission E Cross Turismo

Na de Mission E, die Porsche in 2015 toonde, is er nu een opvolger; de Porsche Mission E Cross Turismo. De 4,95 meter lange vierwielaangedreven crossover is volledig elektrisch aangedreven en krijgt een vermogen van 600 pk mee. De klassieke sprint zal in 3,5 seconden kunnen worden afgelegd. En in 12 tellen staat de teller vanuit stilstand op 200 km/u. Wie beschikt over een 800 Volt snellaadsysteem kan de batterij van de Porsche Mission E Cross Turismo in 15 minuten opladen. Het elektrische rijbereik loopt dan op tot 400 kilometer.



Lexus UX

Ook Lexus toont in Genève een crossover, maar dan een productieklare versie bestemd voor het zwaarbevochten C-segment. De Lexus UX zal leverbaar worden als UX 200 met een nieuwe 2,0-liter benzinemotor en als stekkerloze UX 250h met een hybride aandrijflijn. De UX 250h – met een systeemvermogen van 178 pk – wordt ook verkrijgbaar als 4×4. Opvallend detail aan de UX zijn ‘Aero Stabilizing Blade Lights’; achterlichten die dankzij een 120 LED’s tellende lichtstreep met elkaar verbonden zijn. Het is een nieuw Lexus designkenmerk dat we in de toekomst waarschijnlijk terug zien komen in andere modellen van het Japanse merk.