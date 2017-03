Autosalon van Genève nieuwsflash #2: Volvo, Mercedes-AMG en Spyker

De Autosalon van Genève is in alle hevigheid losgebarsten. Al het laatste nieuws leest u – kort en krachtig – in de speciale CARROS-nieuwsflash.

Volvo XC60 gaat ook semi-autonoom

De Volvo XC60 is de verkoopknaller van de Zweden wereldwijd. Het is dan ook geheel logisch dat de nieuwste generatie op veilig speelt, lees: er is goed gekeken naar de vormgeving van de geslaagde grote broer die XC90 heet. Ook op technisch vlak is de XC60 niet vies van wat leentjebuur van de XC90. Zo is de ‘T8 Twin Engine’-hybrideaandrijflijn beschikbaar, waarmee het systeemvermogen boven de 400 pk uitkomt. Tot de diverse assistentie- en veiligheidssystemen behoren onder meer Pilot Assist, waarmee de auto – op geselecteerde wegen – tot 130 km/h autonoom rijdt.



Mercedes-AMG GT Concept: power voor vier

De Porsche Panamera mag dan als nieuwe Turbo S E-Hybrid 680 pk aan vermogen hebben, Mercedes-AMG gaat daar nog eens dik overheen met de rivaliserende vierdeurs GT Concept. De 4,0-liter V8 werkt samen met een elektromotor om zo te komen tot een systeemvermogen van 805 pk. Ja, en dan staat de teller vanuit stilstand binnen drie seconden op 100 km/u. Nu is het nog wel de vraag of de Mercedes-AMG GT Concept ook in de productieversie even krachtig wordt.



Spyker C8 Preliator Spyder krijgt Koenigsegg-hart

En natuurlijk was Victor Muller prominent aanwezig in Genève en natuurlijk toonde zijn merk de Spyker C8 Preliator Spyder, maar misschien is het grootste nieuws dat Spyker gaat samenwerken met het Zweedse Koenigsegg. Het resultaat van de samenwerking is een compleet nieuwe atmosferische 5,0-liter V8 die Koenigsegg bouwt voor de Spyker C8 Preliator. Het vermogen van de krachtbron ligt op 600 pk en het maximumkoppel bedraagt 600 Nm. De C8 Preliator Spyder wordt gebouwd in een oplage van 100 exemplaren.