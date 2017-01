Autodiefstallen vestigen laagterecord….maar ouder model is niet veilig

Voor het eerst in jaren zijn er minder dan tienduizend auto’s gestolen. In 2016 werden er in totaal 9.179 auto’s ontvreemd en dat betekent een afname van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit is het aantal autodiefstallen historisch laag. Voor het eerst in vele jaren zijn er minder dan tienduizend autodiefstallen gepleegd. Het aantal van 9.179 ontvreemde auto’s in 2016 betekent een afname van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).

Anti-diefstalsystemen

De sterke daling is het gevolg van verbeterde anti-diefstalsytemen denkt de Avc. Zo laat het aantal gestolen jonge personenauto’s van 0 tot en met 3 jaar een daling van liefst 27% zien. Vooral de toenemende mate van traceerbaarheid schrikt autodieven af.

Diefstalgevoelig

Autodieven verleggen hun aandacht duidelijk naar de categorie personenvoertuigen van 4 tot en met 7 jaar oud. In deze groep is het aantal diefstallen flink toegenomen. In totaal werden er 247 meer auto’s uit deze categorie gestolen; een toename van 8%.

Signalering

De kans dat je je gestolen auto ooit nog terugkrijgt is iets gestegen het afgelopen jaar. Ruim twee procent meer auto’s werden teruggevonden. Het aantal gestolen auto’s dat binnen 24 uur wordt teruggevonden is zelfs met 6% gestegen, danzij een nieuwe politie-aanpak. Binnen twee uur na het melden van de diefstal staan auto’s tegenwoordig al nationaal en internationaal gesignaleerd.

Lijstaanvoerders

Het merk dat het meest werd gestolen in 2016 is Volkswagen, gevolgd door BMW en Audi. In de top-3 van meest gestolen modellen zien we de Volkswagen Golf en Polo en de BMW 3-Serie staan. Als we kijken naar de kans dat een bepaald model wordt gestolen, dan zien we echter de Audi A5 als lijstaanvoerder, gevolgd door de Polo en de Golf.