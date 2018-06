Auto van het Jaar wordt elektrisch

De Volvo XC40 zal waarschijnlijk over twee jaar ook als volledig elektrisch aangedreven variant op de markt komen. Een jaartje later volgt dan ook de volgende generatie van de XC90 de weg naar elektrificatie.

De Volvo XC40 – Auto van het Jaar – zal rond 2020 als elektrische variant de showrooms inrijden. Dat zegt de designbaas van Volvo, Thomas Ingenlath. Wanneer de auto precies komt, zegt Ingenlath niet, maar het zal na de introductie van de Polestar 2 zijn (die auto komt in 2019) en voor de komst van een volledig elektrische XC90 van de nieuwe generatie (in 2021). Wij gokken erop dat Volvo dus 2020 kiest als jaar van introductie.

Bestaande modellen

Dat de elektrische Volvo’s niet als aparte modellen in de markt worden gezet, bewijzen de XC40 en XC90 met stekkers al, maar Ingenlath bevestigt dat. Daarmee bewandelen de Zweden een andere weg dan bijvoorbeeld Volkswagen en Mercedes-Benz doen. Bij Volkswagen vallen de elektrische auto’s onder het ID-label, terwijl Mercedes-Benz de aanduiding ‘EQ’ gebruikt voor haar apart ontwikkelde elektrische modellen.

Stekker

Vanaf volgend jaar wil Volvo elk nieuw model voorzien van een vorm van elektrificatie. Het zullen in eerste instantie vooral mild hybrids zijn voorzien van een 48 Volt–systeem, maar ook plug-in hybrides en EV’s. Het doel van het Zweedse merk is om in 2025 ten minste een miljoen geëlektrificeerde modellen verkocht te hebben. De deze week onthulde Volvo S60 is bijvoorbeeld leverbaar als T6 Twin Engine en T8 Twin Engine.