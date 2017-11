Verkiezing Auto van het Jaar 2018: dit keer een luxewagen?

De Auto van het Jaar is bijna zonder uitzondering een auto voor Jan Modaal. Van de zeven nog in de race zijnde modellen voor de verkiezing van 2018, is echter een kwartet flink aan de prijs. Krijgen we een niet alledaagse winnaar?

De Auto van het Jaar-verkiezing wordt al sinds 1963 georganiseerd. En al gingen luxemerken als Porsche, Audi en Mercedes-Benz al eens aan de haal met de titel, echt vaak wint een duurder model niet. Tussen de winnaars in het nieuwe millenium vinden we onder meer drie Peugeots (307, 308, 3008), een trio Volkswagens (Polo, Golf en Passat) en eveneens drie Opels (Insignia, Ampera en Astra). Ook Fiat (Panda en 500), Renault (Megane, Clio) en Toyota ( Yaris, Prius) scoorden in recente jaren goed.

Overwinning

Tot de zeven finalisten van de Auto van het Jaar 2018- verkiezing behoren drie modellen die in bovenstaande rijtje niet zouden misstaan; de Citroën C3 Aircross, de Volvo XC40 en de SEAT Ibiza. Opvallend is dat zowel Volvo als SEAT nooit een Auto van het Jaar leverden in de 55-jarige historie van de verkiezing. Citroën heeft met de GS (1970), CX (1974) en XM (1990) wel al drie winnaars, maar die overwinningen zijn stuk voor stuk verre van recent.



Hogere segment

Verder maken de Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Serie en de Kia Stinger dit jaar kans op de titel. Als één van dit kwartet Auto van het Jaar 2018 wordt, dan is het een keertje geen auto voor Jan Modaal. De instapversies van deze modellen kosten respectievelijk namelijk 54.650 euro, 105.185 euro, 55.297 euro en 59.995 euro. Tijdens de aankomende Autosalon van Genève in maart wordt de winnnaar van de Auto van het Jaar 2018-verkiezing bekendgemaakt. Zowel Kia als BMW wonnen de verkiezing nog nooit.