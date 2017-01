Audi zet vaart achter autonoom rijden met Nvidia als partner

Audi wil in 2020 al een auto hebben rondrijden die over verregaande autonome functies beschikt. Om dat te bewerkstelligen slaat het de handen ineen met Nvidia.

Om een auto zelfstandig door het verkeer te laten manoeuvreren heb je computers met enorm veel rekenkracht nodig. Audi klopt daarom bij het Amerikaanse Nvidia – een grote hardwareproducent – aan om in 2020 al een model te kunnen bieden dat autonoom rijden op ‘niveau vier’ onder de knie heeft. Niveau vier staat gelijk aan volledig zelfstandig functioneren buiten de meest extreme scenario’s om.

Niveau vier

Als Audi het voor elkaar krijgt om in 2020 daadwerkelijk zo’n ‘niveau vier’-auto op de markt te brengen, dan doet het haar slogan ‘Voorsprong door techniek’ eer aan, want de meeste concurrenten denken pas vijf jaar later voor een dergelijke stap klaar te zijn.

Audi en Nvidia zijn overigens geen onbekenden van elkaar. De bedrijven werken al bijna een decennium samen op het gebied van de creatie van beeldschermen.

Kunstmatig intelligent

Op de CES – de grote consumentenelektronicabeurs die momenteel gaande is in Las Vegas – toonde Audi een speciaal geprepareerde Q7. De SUV is voorzien van kunstmatige intelligentie technologie afkomstig van Nvidia. De Q7 leerde er in vier dagen mee om zelf te rijden. Een dergelijke vorm van intelligentie is volgens Audi essentieel in de toekomst voor de autonome auto.