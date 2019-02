Audi SQ5 TDI: krachtpatser dankzij slimmigheden

De nieuwe Audi SQ5 TDI is van alle markten thuis. Naast een dieselmotor met turbo beschikt de sportieve SUV ook over een elektrische compressor én mild hybrid technologie.

De nieuwe Audi SQ5 TDI lijkt er echt van alles voor te doen om maar snel van z’n plek te komen. Zo is er niet gekozen voor een benzinekrachtbron maar voor een turbodiesel. De trekkracht bij lage toerentallen van een diesel is immers vaak beter. De turbo krijgt op zijn beurt assistentie van een elektrisch aangedreven compressor. Het koppel van 700 Nm is hierdoor direct beschikbaar en bovendien zonder turbogat. Dankzij een vermogen van 347 pk sprint de Audi SQ5 TDI in 5,1 seconden van nul naar honderd. Audi voorziet de SQ5 overigens van een 3,0-liter V6.

48 Volt systeem

Omdat Audi wel vaker een diesel in een krachtige hoogpotige plaatst, kan het een aantal bewezen technologiën simpel kopiëren. Het leent bijvoorbeeld het aandrijfconcept van de SQ7 TDI. Het is een

elektrisch 48 Volt systeem dat zowel een elektrische compressor als mild-hybrid technologie omvat. Een lithium-ion batterij slaat remenergie op om het later te hergebruiken.

Zelfsperrend middendifferentieel

De Audi SQ5 TDI beschikt natuurlijk standaard over vierwielaandrijving. In de basis-instelling stuurt het zelfsperrende middendifferentieel het koppel in een 60:40-verhouding tussen de voor- en achteras. Er kan echter ook 70 procent naar voren of 85 procent naar achteren worden gedirigeerd.

De Audi SQ5 TDI is vanaf volgende maand te bestellen, dus binnenkort worden ook de prijzen bekend.