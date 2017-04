Audi SQ5: aanzienlijke sprong in vermogen én prijs

Haar bekende sportieve sausje drapeert Audi ditmaal over de Q5. Als SQ5 krijgt de SUV 354 pk aan vermogen en sprint in 5,4 tellen van nul naar honderd. Snel en sportief uitgerust is hij zeker, heel goedkoop niet.

Als we door het huidige Q5-aanbod struinen, zien we alleen maar tweelitermotoren. De 2.0 TDI is er in drie vermogensvarianten (150, 163 en 190 pk) en de 2.0 TFSI kent één vermogensversie, namelijk een 252 pk-sterke uitvoering. Laatsgenoemde is standaard vierwielaangedreven en behoorlijk rap. In 6,3 tellen staat de teller vanuit stilstand op 100 km/u. Instappen kan vanaf 64.570 euro.





Audi SQ5

Vanaf volgende maand is de Audi Q5 ook als 3,0-liter V6 te rijden. Gezien zijn vermogen van 354 pk gaat de nieuwe versie als Audi SQ5 door het leven. Hoewel hij bijna een seconde sneller is op de klassieke sprint dan de 2.0 TFSI, is hij op een haar na 30.000 euro duurder. Vanaf 94.005 euro staat de krachtige SUV namelijk in de prijslijst.

Prijzig

Dat is een enorme kostensprong natuurlijk. Voor dat geld heb je dan wel – naast ruim 100 pk meer aan vermogen – een aanzienlijk sportiever ogende Q5. Zo zijn de buitenspiegels in aluminiumlook uitgevoerd en volgen de bumpers, dorpels en luchtinlaten het SQ5-design. Evenmin ontbreken de dakspoiler, rechthoekige uitlaatuiteinden en 20-inch lichtmetalen velgen met bredere banden niet. De functionele verschillen met de 2.0 TFSI zitten hem in het sportonderstel en krachtige zwarte remklauwen. Verder zijn LED-koplampen en– achterlichten standaard. In het interieur komt het nodige alcantara/leder terug en diverse RVS-accenten. Sportstoelen behoren ook bij de basisuitrusting.



Wie 94.000 euro te besteden heeft, kan blind voor de Audi SQ5 gaan. Al kun je natuurlijk ook voor de best wel snelle 2.0 TFSI kiezen en je daar voor 30 mille op uitleven aan opties. Nog best een lastige keuze.

Vijf nullen

Hoewel de Audi SQ5 standaard goed in zijn uitrusting zit, kun je hem altijd nog verder aankleden. Dan ga je wel richting de grens van een ton in euro’s, want voor een meerpijs van 4.400 euro krijg je hem geleverd als Pro Line Plus-uitvoering met onder meer Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus, parkeerhulp achter, cruise control, 3-zone airconditioning, Audi sound system en een elektrisch bediende achterklep. Voeg daar nog de optionele 21-inch lichtmetalen velgen aan toe en de vijf nullen in de eindprijs zijn behaald.