Audi SQ2: compacte hoogzitter met pit

De meest compacte SUV van Audi, de Q2, had nog geen rappe variant. Vanaf januari volgend verandert dat als de SQ2 staat te glimmen in de showroom.



Alles wat hoogpotig is scoort goed tegenwoordig, dus Audi heeft haar Q-reeks inmiddels uitgebreid tot vijf varianten. Op de Q8 na is de Q2 de meest recente aanvulling en die auto mikt vooral op een jong, hip en ‘urban’ publiek. Zo bestel je de compacte SUV bijvoorbeeld in de kleur Vegasgeel. Tot op heden is de sportiefste variant van de Q2 de 2.0 TFSI met 190 pk. Een pittig wagentje, maar nog lang geen echte sportieveling. Vanaf januari verandert dat als de SQ2 te koop is. Ook hier is een 2.0 TFSI aan boord, maar dan met vermogen van liefst 300 pk. En een koppel van 400 Nm. In 4,8 seconden snel je van nul naar honderd. Vanzelfsprekend is quattro vierwielaandrijving standaard.



Op de Autosalon van Parijs komt de SQ2 in vol ornaat onder het doek vandaan en dan zullen ook beelden van de zijkant, achterzijde en interieur worden vrijgegeven.