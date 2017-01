Carros nieuwsflash van dinsdag 31 januari: Audi A3 ook als vierdeurs sportcoupé, 300 pk sterke SEAT Leon geprijsd en Mercedes-AMG kiest eveneens voor de stekker.

Audi A3 ook als vierdeurs sportcoupé

De Audi A3 zal in de volgende generatie weer zijn opwachting maken als hatchback, Sportback, cabriolet en sedan (Limousine), maar er lijkt ook een vierdeurs sportcoupé te komen. Met een dergelijke carrosserievariant wil Audi de strijd aangaan met de Mercedes-Benz CLA. De uitbreiding van het gamma past eveneens in de doelstelling van Audi om in 2020 liefst 60 verschillende modellen en modelvarianten in het gamma te hebben.



SEAT Leon SC CUPRA 300 mag mee vanaf 41.250 euro

Zoals de naam al doen vermoeden is de SEAT Leon CUPRA 300 voorzien van 300 pk. Met dat vermogen is hij de krachtigste Leon ooit en snelt hij in 5,6 seconden van 0-100 km/u. De CUPRA 300 is leverbaar in drie varianten: als driedeurs SC, als vijfdeurs en als stationwagon (ST). De prijzen voor het drietal liggen dicht bij elkaar. De SEAT Leon SC CUPRA 300 start bij 41.250 euro en voor de vijfdeurs-versie moet 350 euro bijbetaald worden. De Leon CUPRA ST 300 is weer duizend euro duurder dan de vijfdeurs. Sportieve zaken als een adaptief onderstel, uitschakelbaar ESC, Progessive Steering en 19-inch lichtmetalen velgen zijn standaard. Topper in de range is de vierwielaangedreven Leon CUPRA 300 4DRIVE die bij 49.200 euro start. De SEAT-dealer neemt vanaf morgen bestellingen aan.



Mercedes-AMG kiest eveneens voor de stekker

In de lange rij van sportieve merken die denken aan een plug-in hybride of volledig elektrische aandrijflijn ontbrak Mercedes-AMG nog. Met de Project One – een regelrechte hypercar – komt daar verandering in. Nu heeft de topman van Mercedes-AMG, Tobias Moers, gezegd dat er uit zijn stal meer sportievelingen met een stekker aankomen. Het zal echter niet op zeer korte termijn zijn, want Moers spreekt over ‘na 2020’.