Nóg een trapje hoger: de Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition

Audi levert in Duitsland binnenkort de Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition. Dat is de overtreffende trap van de Performance-versie die op zijn beurt de ‘reguliere’ RS6 Avant weer aftroeft. Een baas boven baas dus.

De Audi A6 Avant zit in Duitsland nu wel erg goed in z’n sportieve versies. Wie in de reguliere A6 Avant-reeks geen exemplaar vindt die krachtig genoeg is, kan terecht bij de Audi S6 Avant. Met z’n 450 pk sterke V8-TFSI-motor, biedt de auto meer dan voldoende vertier. Een stapje hoger op de sportieve ladder staat desalniettemin de RS6 Avant. De 4.0 V8 TFSI levert dan een vermogen van 560 pk en dat resulteert in een 0-100 km/u sprint in 3,9 seconden. Nog steeds te min? Dan opteer je voor de RS6 Avant Performance. Een flinke vermogenssprong brengt je 605 pk en daarmee schiet je zelfs in 3,7 tellen vanuit stilstand naar de magische honderd. En nu is er dan ook nog de RS6 Avant Nogaro Edition beschikbaar. Voor die versie is de bekende V8-motor verder opgewaardeerd naar liefst 705 pk.

Abt

Audi heeft het anabolenkuurtje niet zelf uitgevoerd, maar de tuners van Abt ingeschakeld. Zij brachten het maximumkoppel bovendien naar 880 Nm. Abt gaat 50 stuks van de Nogaro Edition bouwen, waarna ze via de officiële verkoopkanalen van Audi in Duitsland aan de man worden gebracht. Alle 50 zijn in dezelfde kleur gelakt; Nogaro-blauw, als referentie naar de RS2 uit 1994. Die kleur komt tevens terug in het interieur, al kun je ook voor een compleet zwarte bekleding kiezen. Verder sieren diverse glossy-zwarte elementen de auto, naast speciale zwarte 21-inch wielen.