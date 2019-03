Audi RS 5 Sportback heeft een prijskaartje

De Audi A5 Sportback is voor het eerst uitgevoerd in als sportieve RS. Volgend kwartaal staat de vijfdeurs in de showroom voor 122.120 euro. Dat is ongeveer net zo duur als de Audi RS 4 Avant en de Audi RS 5 Coupé.

De Audi RS 5 kennen we al een tijdje. Maar dan als coupé. De vijfdeurs Sportback werd nooit in het sportiefste jasje gehesen. Vanaf volgend kwartaal wel, want dan staat er een heuse Audi RS 5 Sportback in de showroom. De bekende 2.9 TFSI twinturbo V6-benzinemotor levert de RS 5 Sportback een vermogen van 450 pk.

Opties

Audi koppelt de krachtbron aan een achttraps tiptronic-automaat en quattro permanente vierwielaandrijving. Met een sprint van nul naar honderd in 3,9 tellen is de Audi RS 5 Sportback lekker rap en het accelereren gaat desgewenst door tot 280 km/u, voor wie het RS dynamic pakket aanvinkt. De auto is voorzien van een verlaagd RS sportonderstel en op de optielijst staan een sportdifferentieel, Dynamic Ride Control, keramische remschijven en Dynamic Steering.

Outfit

De sportieve outfit die de Audi RS 5 Sportback heeft aangetrokken bestaat onder meer uit een honingraatgrille, ovale uitlaatpijpen en 19- inch lichtmetalen velgen. In het interieur monteert Audi RS sportstoelen die het voorziet van lederen/alcantara bekleding en contrasterende stiksels.

Drieling

Met de komst van de RS 5 Sportback heeft Audi liefst drie sportievelingen in hetzelfde prijsvakje geduwd. De Audi RS 5 Sportback kost immers 122.120 euro en dat is nagenoeg gelijk aan de prijs van de Audi RS 4 Avant (123.230 euro) en de Audi RS 5 Coupé (122.520 euro). De vraag is dus even in welke verpakking u al die RS-pit wil hebben.