De Audi RS 3 Limousine wist vorig jaar al de 400 pk-grens te halen en nu is het de beurt aan de Audi RS 3 Sportback. De hothatch is dus weer flink wat ‘hotter’.

De huidige Audi RS 3 Sportback moet het doen met 367 pk. Armetierig is het niet, maar toch staat een mooi rond vermogen van 400 pk mooier op je cv. Audi heeft voor de nieuwe RS 3 Sportback de bekende 2,5-liter vijfcilindermotor flink onder handen genomen. De krachtbron is dankzij het aluminium cilinderblok 26 kilo afgevallen en Audi heeft er 33 pk bij weten te schroeven. Het maximumkoppel bedraagt 480 Nm.



Begrensd

Voortaan snelt de Audi RS 3 Sportback in 4,1 tellen van 0-100 km/u en dat is in hothatchland indrukwekkend te noemen. Bij 250 km/u is het uit met de pret, want dat is de begrensde topsnelheid. Wie wil kan de limiet echter wel laten verhogen naar 280 km/u. Rap zat.



Sportonderstel

Traditiegetrouw beschikt de RS-versie van de Audi A3 Sportback over quattro permanente vierwielaandrijving. De zeventraps S tronic-transmissie met dubbele koppeling is eveneens van de partij. De RS3 is standaard met 2,5 centimeter verlaagd, maar voor het RS sportonderstel met adaptieve demperregeling moet je de optielijst raadplegen.



Looks

Het sportieve uiterlijk van de Audi RS 3 Sportback bestaat onder meer uit 19-inch velgen waarachter remschijven met een diameter van 310 millimeter zichtbaar zijn, een hoogglans honingraat grille, stevige bumperpartijen, LED-koplampen en de dakspoiler. Ook prominent aan de achterzijde: de diffuser en de grote ovale uitlaatpijpen.



De voorverkoop van de Audi RS 3 Sportback en de RS 3 Limousine begint dit voorjaar. In augustus staan ze allebei in de showroom. Prijzen zijn nog niet bekend.