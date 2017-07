Audi RS 3: 400 pk onder je donder voor circa 80 mille

De Audi RS 3 Sportback en RS 3 Limousine staan vanaf volgende maand in de showroom. Hoog tijd voor de vanafprijzen dus. De snelle sportback start net onder de 80 mille, de sedan er net boven.

Omrekenen naar ouderwetse guldens doet niemand meer, maar als we het wel zouden doen, zouden de nieuwe Audi RS 3 Sportback en RS 3 Limousine rond de 175.000 gulden kosten. Best veel geld. Maar ja, dat zijn anno 2017 de bedragen die je voor een rappe Duitser betaalt. Een blik op de prijslijsten bij concurrent BMW leert dat de goedkoopste ‘M’ – de M2 Coupé – zelfs voor voor dik 87 mille van u is. En dat model schopt het tot ‘slechts’ 370 pk.



400 pk

De Audi RS 3 Sportback en RS 3 Limousine trommelen liefst 400 pk op uit de meermaals bekroonde 2.5 TFSI vijfcilindermotor. In 4,1 seconden sprint je daarmee vanuit stilstand naar 100 km/u. Brede wielkasten, een diffuser achter en grote ovale uitlaatpijpen verraden dat er een sportief potentieel aanwezig is. LED-koplampen, 19-inch lichtmetalen velgen, sierlijsten en buitenspiegels in mat aluminium maken de uitdossing compleet. In het interieur is er – geheel in RS-traditie – gedacht aan sportstoelen en fijnnappa lederen bekleding, naast de nodige RS-logo’s.

De twee nieuwe RS 3-modellen zijn te bestellen en staan vanaf augustus in de Nederlandse Audi-showrooms. De Audi RS 3 Sportback begint bij 79.905 euro, de prijzen van de Audi RS 3 Limousine starten bij 81.205 euro.