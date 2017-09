Audi R8 V10 RWS – in een oplage van 999 stuks – zegt quattro vaarwel

De sportiefste Audi-modellen zijn altijd vierwielaangedreven. Nu breekt het merk met die traditie met het uitbrengen van de exclusieve Audi R8 V10 RWS. Die versie is – jawel – achterwielaangedreven.

Is het toeval, of zijn de Duitse premium merken een beetje aan het experimenteren met de aandrijvingen van hun sportieve modellen? Recent konden we u namelijk al melden dat de nieuwe BMW M5 voortaan vierwielaangedreven is. Hoewel de 2WD-optie gelukkig nog tussen de diverse rij-modi staat, is BMW afgestapt van z’n pure achterwielaangedreven karakter.



999 stuks

Audi legt nu de tegenovergestelde weg af met z’n Audi R8. Dat model was altijd vierwielaangedreven, maar die techniek is nu voor het eerst aan de wilgen gehangen. De Audi R8 V10 RWS heeft namelijk achterwielaandrijving. Het gaat – u schrok al – om een Limited Edition in een oplage van 999 stuks. De R8 RWS (Rear Wheel Series) komt er als Coupé en Spyder en wordt met de hand gebouwd in de Böllinger Höfe R8 fabriek.



Puur

Volgens Audi is de R8 V10 RWS bedoeld voor puristen. De auto is dankzij z’n nieuwe aandrijving 50 kilo lichter geworden. De Spyder-variant snoept 40 kilo af van z’n quattro-broer. De Audi R8 RWS is herkenbaar aan z’n matzwarte grille en luchtinlaten. Ook de sideblade is aangepakt. Die heeft voortaan twee tinten: hoogglans zwart aan de bovenzijde en de kleur van de carrosserie aan de onderzijde. Verder beschikt de R8 V10 RWS over een rode striping. Op het dashboard is het ‘1 of 999’-logo terug te vinden.



Driftplezier?

De 5,2-liter V10 levert een vermogen van 540 pk. Het resulteert in een 0-100 km/u sprint in 3,7 seconden (de Spyder is een fractie langzamer), maar de echte reden om de Audi R8 V10 RWS te kopen is voor het driftplezier. Audi laat de teugels echter niet helemaal vieren, want het ESC-stabiliteitssysteem blijft altijd z’n werk doen. Weliswaar grijpt het systeem alleen in als je de limiet bereikt, maar uit kan de ESC niet.

De Coupé is vanaf dit najaar te bestellen vanaf 212.090 euro. De Spyder start bij 227.550 euro.