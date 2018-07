Audi Q8 start bij 109.155 euro

Op 16 augustus staat de Audi Q8 in de showroom. Omdat dat al over een maandje is, onthult Audi nu de prijs van de opper-SUV. Vanaf 109.155 euro mag hij mee.

De Audi Q8 die vanaf volgende maand in ons land rondrijdt, is er in eerste instantie alleen als 50 TDI quattro. Dat betekent dat de SUV-coupé beschikt over een 286 pk sterke 3.0 TDI-motor. Het maximumkoppel is 600 Nm. Die versie kost je 109.155 euro en dan sprint je in 6,3 tellen van nul naar honderd. Schakelen verloopt via een achttraps tiptronic-automaat.

Volgend jaar komt er nog een diesel bij; de 231 pk sterke 45 TDI. Ook de 55 TFSI is aantocht. Die benzineversie is goed voor een vermogen van 340 pk.

Elke Audi Q8 beschikt over vierwielaandrijving, een wielophanging met instelbare dempers, LED-koplampen en 20-inch wielen. Als extra’s zijn vierwielsturing, adaptieve luchtvering, HD matrix LED-koplampen en 22-inch wielen leverbaar.