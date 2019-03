Audi Q4 e-tron concept blikt vooruit op productiemodel

Eind volgend jaar staat de elektrische Audi Q4 e-tron in de showroom. Hoog tijd dus voor de Duitsers om het studiemodel te presenteren in Genève.



De vierwielaangedreven Q4 e-tron concept is een compacte vierdeurs SUV met een lengte van 4,59 meter. Zoals de naam ‘e-tron’ aangeeft is de Q4 volledig elektrisch aangedreven. Twee elektromotoren zorgen voor een vermogen van 306 pk. De actieradius bedraagt ruim 450 kilometer volgens de WLTP-norm en de sprint van 0-100 km/u verloopt in 6,3 seconden.

e-tron designtaal

De Q4 is duidelijk als e-tron model herkenbaar dankzij de gesloten grille, ‘quattro’-wielkasten en plaatwerk rond de dorpels. Audi kiest verder voor een licht aflopende daklijn en flinke 22-inch wielen. De led-lichtstrip die we bij het merk recent vaker zien terug is eveneens van de partij. Aardige extra is de ‘Solar Sky’-lak: het verflaagje reflecteert bepaalde golflengtes van zonlicht waardoor opwarming van het interieur zoveel mogelijk uitblijft.



Ruimte

Met een lengte van 4,59 is de Audi Q4 e-tron geen lel van een wagen, maar dankzij de flinke wielbasis en het ontbreken van de traditionele middentunnel oogt het interieur toch ruim. Door lichte kleuren te gebruiken is het met het ruimtelijke gevoel toch al goed gesteld. Aan boord komen snufjes terug als een virtual cockpit en een head-up display met een augmented reality-functie.