Audi: meer modellen, meer onderscheid

Veel meer merken maken zich er schuldig aan, maar vooral Audi wordt vaak genoemd als het gaat om inwisselbare designs tussen de verschillende modellen. Volgens Andreas Mindt, hoofd exterieurdesign, gaat dat veranderen.

Als er een Audi in je binnenspiegel opduikt, is vaak niet meteen aan zijn neus zichtbaar om welk model het gaat, is een veelgehoorde kritiek op het ontwerp van het merk met de vier ringen. Volgens de design-filosofie van de Duitsers moet elk model beschikken over een Single Frame-grille, maar dat familiegezicht lijkt wel de veroorzaker van de verwarring.

Single Frame grille

Volgens Andreas Mindt, de designchef van Audi die verantwoordelijk is voor het exterieur, komt die Single Frame grille er in de toekomst in meer onderscheidende uitvoeringen. Zo zullen de modellen onderling minder op elkaar gaan lijken, maar ook zullen de verschillende categoriën (SUV, sedans, coupés) een eigen ontwerptaal krijgen.

Mindt wil de vooraanzichten meer onderscheidend maken door te spelen met de richting, dikte en het aantal van de spijlen in de grille naast het aanpassen van koplampen en motorkap.

Gezinsuitbreiding

De verschillen tussen het ontwerp van diverse types en varianten duidelijk maken, loopt samen met de komst van meer modellen de komende jaren. Zo zal het SUV-aanbod de komende tijd vollopen met de Audi Q8, Audi Q6 en Audi Q4. Ook komt de tweede generatie van de Audi A7 eraan, en staan de nieuwe A8, Q5 en A5 op stapel. Verder wil Audi tot 2020 drie auto’s introduceren met een volledig elektrische aandrijflijn.