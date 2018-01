De snoetjes van de verschillende Audi-modellen zijn haast inwisselbaar met elkaar, is een veelgehoorde kritiek op de designfilosofie van de Duitsers. Audi zegt dat de modellen in de toekomst onderscheidener worden.

Dat de designs van de diverse Audi-modellen sterk op elkaar lijken, is natuurlijk een moedwillige beslissing van hooggeplaatste heren in Ingolstadt. De inwisselbare karakters zijn echter niet het gevolg van een gebrek aan inspiratie, maar maken deel uit van een heuse strategie. “Dit ontwerpproces is gebruikt om Audi’s meer herkenbaar te maken in nieuwe en opkomenden markten”, aldus topman Rupert Stadler in een recent interview met het Britse Autocar. Toekomstige modellen van het merk met de vier ringen zullen echter meer een eigen karakter tentoonspreiden. Stadler: “Nu we bekend zijn in grote markten als China, kunnen we de filosofie veranderen en elke auto z’n eigen gezicht geven.”

Meer ontwerpvrijheid

De designbaas van Audi, Marc Lichte, denkt er niet anders over. “We zien dat er nu ruimte is voor differentiatie. Onze auto’s blijven tegenwoordig minimaal zes jaar in productie en in de wereld van vandaag moet elk model zijn eigen ontwerp hebben om voor zo’n lange tijd attractief te blijven.” Lichte denkt dat Audi vooral grote stappen kan zetten op het gebied van design met de komst van meer elektrische modellen in het portfolio. Dankzij de compacte afmetingen van de nieuwe aandrijflijnen kunnen proporties veranderen. “Ontwerpers hebben meer materiële ruimte om mee te spelen, dus we zijn in staat om auto’s te produceren met kortere overhangen en een lagere motorkap. Het zal in het algemeen zorgen voor meer attractieve ontwerpen.”