Audi introduceert volgend jaar vijf nieuwe modellen

Het grootste nieuws van de Audi-Top gisteren in Barcelona was natuurlijk de onthulling van de nieuwe Audi A8. Maar er werd ook verteld welke vijf modellen er voor 2018 op de rol staan.

Volgend jaar wil Audi uitpakken met vijf nieuwe modellen. Naast de nieuwe generaties van de Audi A1, Q3, A6 en A7 gaat het om de compleet nieuwe Audi e-tron. De Audi A7 en Audi e-tron krijgen we waarschijnlijk dit jaar nog te zien. Audi topman Rupert Stadler toonde namelijk al het silhouet van een SUV-achtige die in september op de autosalon van Frankfurt wordt geopenbaard. Dat volledig elektrisch aangedreven model zal een actieradius kennen van minimaal 500 kilometer.

Strategie

Met de nieuwe Audi A8 en het modeloffensief bestaande uit vijf modellen, lanceert Audi haar nieuwe strategie. Drie facetten zijn daarin belangrijk. Ten eerste zetten de Duitsers vol in op artificiële intelligentie, of zoals ze het zelf noemen in Ingolstadt; Audi AI. Het tweede aandachtspunt is connectiviteit en ten slotte draait het – hoe verrassend – om elektrificatie. Met e-tron heeft Audi een submerk waaronder alle plug-in hybrides en volledig elektrisch aangedreven modellen vallen.

Audi heeft verder nog een Audi Q4, Q6 en Q8 in de pijplijn, als we de modelnaam registraties mogen geloven. Een Audi A9 lijkt eveneens een kwestie van tijd.