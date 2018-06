Audi en Hyundai bundelen krachten in ontwikkeling brandstofceltechnologie

Audi en Hyundai proberen in een Duits-Zuid-Koreaans onderonsje de brandstofceltechnologie een duwtje in de rug te geven. Het doel is om de waterstofauto sneller en (kosten)efficiënter productierijp te maken.

De deskundigen struikelen over elkaar heen in de discussie of de waterstofauto (met brandstofcel) wel echt de toekomst heeft. De voorstanders prijzen het snelle tanken (waterstof tank je in een paar minuten aan de pomp) en het feit dat waterstof makkelijk is te vervoeren en is op te slaan. Hoe snel de elektrische auto met batterijpakket zich ook gaat ontwikkelen, de elektrische auto met een brandstofcel zal het op het gebied van energiedichtheid altijd blijven winnen, zo klinkt het. De energiedichtheid van waterstof zal ongeveer honderd keer zo groot blijven.

Tegenstanders

De tegenstanders denken dat de huidige elektrische auto voldoet. Met een actieradius van 500 kilometer hebben de meeste gebruikers gewoon meer dan voldoende rijbereik om hun dagelijke kilometers volledig elektrisch te maken. En in de avond gaat de auto dan gewoon thuis aan de lader om de ochtend weer ‘volgetankt’ van dienst te zijn. En supersnelladers onderweg zijn een uitkomst voor de spaarzame lange ritten. De elektrische auto brandstofcel zal er wel komen denken zij, maar dan voor het kleine groepje veelrijders. Of als hybride: een stekkerauto die ook een brandstofcel aan boord heeft. De aankomende Mercedes-Benz GLC F-CELL is zo’n auto. Op waterstof reikt de GLC F-CELL al meer dan 400 kilometer ver, waarna de lithium-ion batterij goed is voor nog eens een kleine 50 kilometer aan extra rijkbereik.

Impact of infrastructuur

De industrie zelf lijkt een voorkeur voor de waterstofauto te hebben. Vorig jaar nog vroeg adviesbureau KPMG beleidsmakers uit (onder meer) de auto-industrie naar de toekomst van de elektrische auto met batterijpakket (BEV). Een duidelijke meerderheid – 60 procent – antwoordde dat de auto met batterij het verliest van de waterstofauto (FCEV). De BEV vraagt nu eenmaal teveel van de bestaande infrastructuur, is de redenatie.

Voorlopers

Naast voorlopers als Toyota en Mercedes-Benz, zijn Hyundai en Audi ook brandstofcelliefhebbers van het eerste uur. Hyundai kwam bijvoorbeeld jaren geleden al met de ix35 Fuel Cell, terwijl Audi al bijna 20 jaar aan brandstofceltechnologie werkt. In het portfolio van de Duitsers zitten onder meer de A2H2 (2004), de Q5 HFC (2008) en de A7 Sportback h-tron quattro.

Samenwerking

Hyundai en Audi willen nu gaan samenwerken om de waterstofauto een extra boost te geven. Het voornaamste probleem is dat de productie van een auto met brandstofcel voorlopig nog duur is. Door samen te werken hopen ze op kostenvoordelen, terwijl het uitwisselen van patenten een snellere, efficiëntere ontwikkeling moet bewerkstellingen. De beide partijen benadrukken dat de samenwerking om niet-concurrentiegevoelige componenten gaat.

Waterstof-SUV

Aan het begin van het komende decennium introduceert Audi vervolgens zijn eerste brandstofcelmodel. Het wordt een grote, sportieve SUV die in beperkte aantallen wordt geproduceerd. De nadruk ligt op een zeer ruime actieradius.