Nu gepresenteerd en vanaf 2019 op de weg: Audi e-tron Sportback concept

Nu de cijferreeks bij Audi behoorlijk vol raakt, is het tijd voor een volledig elektrisch aangedreven model zonder nummers in de naam. De Audi e-tron Sportback is een vierdeurs ‘grand tourer’ met een actieradius van 500 kilometer.

Audi blijft aan de lopende band nieuwe modellen introduceren. Een Audi Q4, Q6 en Q8 staan op de rol en ook een A9 lijkt een kwestie van tijd. De A- en Q-reeks worden zo helemaal gevuld. Binnen het e-tron label is nog wel genoeg ruimte om uit te breiden dus dat doet Audi ook voorbeeldig. In 2018 maakt de e-tron quattro zijn opwachting en een jaar later gaat de Audi e-tron Sportback in productie. In conceptvorm staat dat model nu op de autoshow van Shanghai.



Grand Tourer

Audi beschrijft de auto zelf als vierdeurs ‘grand tourer’. En met een lengte van 4,90 meter –bijna net zo langs als de Audi A7 – is het inderdaad geen compacte stadsauto. Voor de aandrijving zorgen drie elektromotoren: één op de vooras, twee op de achteras. Zij zorgen voor een totaalvermogen van 435 pk, maar in de speciale boostmodus loopt dat tijdelijk op naar 504 pk. In 4,5 seconden snelt de elektrische Sportback van nul naar honderd. De actieradius op één stekkerlading is 500 kilometer.



Camera’s

Dat de e-tron Sportback nog echt een conceptmodel is, bewijzen zijn 23-inch lichtmetalen wielen. Ook is het maar de vraag of de camera’s die als buitenspiegels dienen het halen tot de productiefase, want in de meeste landen zijn die vooralsnog verboden. Audi zegt echter zelf dat deze technologie in de nabije toekomst zal worden toegepast op productie-Audi’s.



Lichtanimaties

De e-tron Sportback is voorzien van Matrix LED-lampen en heeft dagrijverlichting die LED’s combineert met minuscule beweegbare spiegels. Deze techniek maakt lichtanimaties mogelijk, zodat de Audi e-tron Sportback ermee kan communiceren met andere weggebruikers. Aan de voor- en achterzijde is de auto bovendien uitgerust met ‘lichtvelden’, opgebouwd uit ongeveer 250 LED’s.

De e-tron Sportback gaat in 2019 in productie.