Audi e-tron loopt vanaf vandaag van de band in Brussel

Over twee weken wordt de Audi e-tron onthuld in San Francisco, maar sinds vandaag is de productie al gestart in Brussel.

Natuurlijk komt de Audi e-tron net te laat. Als de auto volgend voorjaar in de showroom staat, is de auto namelijk een stuk minder bijtellingsvriendelijk geworden. Over de eerste 50.000 euro betaal je als zakelijk rijder nog wel het gunstige bijtellingstarief van 4 procent, maar over de rest ben je 22 procent kwijt. Met een catalogusprijs van meer dan 80.000 euro tikt dat best aan. Z’n grote concurrent, de eveneens volledig elektrische Jaguar I-Pace, doet het wat dat betreft beter. Die auto staat nu al bij de dealer kent een bijtellingstarief van 4 procent over het hele aanschafbedrag. Dan moet je hem wel dit jaar nog op naam laten zetten.

Snelladen

Hoewel de Audi e-tron een betere start in Nederland had gewenst, blijft het uitkijken naar elektrische Audi. De SUV belooft namelijk behoorlijk vooruitstrevend te zijn met z’n camera’s als buitenspiegels en de mogelijkheid tot supersnelladen. Wie een 150 kW-snellaadstation treft, kan binnen een half uur een rijbereik van 400 kilometer (WLTP-cyclus) verkrijgen.

CO2-neutraal

De Audi e-tron hebben we al veelvuldig vol camouflagestickers voorbij zien komen, maar die gaan er op 17 september in San Francisco af. En sinds vandaag is de productie van start gegaan in Brussel. Volgens Audi verloopt de fabricage geheel CO2-neutraal. Een deel daarvan komt op rekening van het gebruik van duurzame energie en de rest wordt gecompenseerd. Om dat te bereiken zijn de carrosserieafdeling, spuiterij en assemblagelijn in Brussel vernieuwd. Ook nieuw is een autonoom transportsysteem dat de batterijen vanuit de batterijfabriek ‘just in time’ naar de assemblagehal brengt.