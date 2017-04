Audi e-tron Sportback of Jaguar I-Pace: wat gaat het worden?

Met de nieuwe elektrisch aangedreven e-tron Sportback concept gaat Audi zich vanaf 2019 voornamelijk richten op de I-Pace van Jaguar, zo lijkt het. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de twee?

De looks

De Jaguar I-Pace maakt een jaar eerder dan de Audi e-tron Sportback zijn opwachting. De volledig elektrisch aangedreven Brit staat namelijk volgende jaar al in de showroom. Zijn uiterlijk is nog niet definitief maar de conceptversie van de I-Pace komt met circa 90 procent overeen met het productiemodel. Jaguar maakt dankbaar gebruik van het feit dat de elektrische aandrijving meer ontwerpvrijheid geeft dan bij een conventioneel model met brandstofmotor. Zo volgt men een zogenaamd ‘cab-forward’ design waarbij de interieurruimte verder naar voren is geplaatst. De overhangen voor en achter zijn ingekort en er is gekozen voor een daklijn die neigt naar de coupé-vorm. De 4,68 meter lange Jaguar I-Pace Concept heeft ook duidelijk trekjes van een SUV.



De Audi e-tron Sportback concept is met 4,90 meter een stuk langer dan de elektrische Jaguar, maar ook weer zijn de lijnen van een SUV herkenbaar en de coupé-vormige daklijn. Audi noemt de auto zelf een ‘Grand Tourer’. Waar de I-Pace kiest voor een wat conventioneler lichtdesign, daar gaat Audi voor een futuristisch ogende Matrix LED-lampen en dagrijverlichting waarbij LED’s samenwerken met kleine spiegeltjes. Deze techniek maakt lichtanimaties mogelijk, waarmee de auto visueel met mede-weggebruikers kan communiceren. Blikvangers bij zowel de I-Pace als e-tron zijn de gigantische 23-inch wielen.



De aandrijving

De I-Pace Concept is een vierwielaangedreven auto voorzien van elektromotoren op zowel de voor- als de achteras. Samen zijn ze goed voor 400 pk aan vermogen en een koppel van 700 Nm. De eveneens vierwielaangedreven e-tron Sportback concept heeft standaard 435 pk, maar in de speciale boostmodus loopt dat tijdelijk op naar 504 pk en 800 Nm.Voor de aandrijving zorgen drie elektromotoren: één op de vooras, twee op de achteras. De I-Pace sprint in vier seconden van nul naar honderd, de e-tron in doet daar een halve tel meer over. Beide auto’s kennen een actieradius van circa 500 kilometer.



De snufjes

De Jaguar belooft een ‘intuïtieve cockpit’, oftewel; de mix van touchscreens, intuïtieve draaischakelaars en multifunctionele knoppen laten zich makkelijk aflezen en bedienen. Er is een 12-inch TFT-touchscreen te vinden en een 5,5-inch touchscreen dat als tweede bedieningspaneel werkt. Verder ontbreekt de fullcolour head-updisplay niet. Audi kiest voor diverse OLED-displays en touchscreens. De buitenspiegels zijn bij de e-tron vervangen door kleine camera’s die hun beelden op twee monitoren in de deuren projecteren.