Audi e-tron GT gaat vanaf 2020 de concurrentie aan met de Tesla Model S

Het gaat goed met Audi, zo bewijzen de jaarcijfers over 2017. De omzetgroei moet de komende jaren worden doorgezet met de introductie van tal van elektrische modellen. De sportieve Audi e-tron GT is daar één van.

Het afgelopen jaar deed Audi prima zaken, bewijzen de recent onthulde jaarcijfers van de Audi Groep. De omzet kwam voor het eerst in de historie boven de 60 miljard euro uit, en het bedrijfsresultaat op 4,7 miljard euro. De omzetcijfers zijn spectaculair omdat de Audi Groep acht jaar geleden precies de helft aan omzet kon optekenen. Er werden in 2017 wereldwijd 1.878.105 Audi’s verkocht.

Elektrificatie

De komende jaren wil Audi de groei doorzetten door de focus op elektrificatie te leggen. In 2025 wil Audi zeker twintig geëlektrificeerde modellen in het aanbod hebben. Een belangrijk model in het offensief is de Audi e-tron; een volledig elektrische aangedreven SUV die aan het eind van het jaar volgt. In 2019 krijgen we vervolgens de e-tron GT te zien; een regelrechte concurrent voor de Tesla Model S als je het Audi vraagt. De eerste ontwerpschetsen van die sportief ogende vierdeurs hebben de Duitsers inmiddels geopenbaard.



Audi Sport

De e-tron GT zal zich vooral richten op sportieve prestaties en daarom buigt Audi Sport zich over de ontwikkeling van de auto. In 2020 moet de elektrische GT de showroom in rijden. De productie van de e-tron GT zal plaatsvinden in de Böllinger Höfe-productiefaciliteit in de buurt van Neckarsulm; de plek waar ook de R8 vandaan komt.