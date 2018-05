Audi e-tron doet alles voor de stroomlijn

Eind dit jaar is de Audi e-tron te bestellen om begin 2019 de showroom in te rijden. De volledig elektrische SUV belooft een extreem lage luchtweerstandscoëfficiënt voor nog meer kilometers op één lading stroom.

Volgens de realistische WLTP-norm heeft de nieuwe Audi e-tron een elektrische actieradius van 400 kilometer. Dat rijbereik dankt de SUV onder meer een z’n extreem lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,28. Voor een auto als de e-tron is dat al snel 0,35, meldt Audi. Wie vervolgens weet dat elke daling van 1/100 van de Cw-waarde gelijk staat aan 5 kilometer extra actieradius, weet dat de gestroomde e-tron z’n rijbereik met 35 kilometer heeft opgewaardeerd.



Virtuele buitenspiegels

Om zo weinig mogelijk luchtweerstand te hebben is de stroomlijn van de Audi e-tron onder meer vergroot door het ontbreken van ouderwetse buitenspiegels. De blik naar achteren wordt nu gerealiseerd door kleine cameraatjes aan weerszijden van de auto. Deze ‘virtuele buitenspiegels’ zoals Audi ze noemt zijn gekoppeld aan OLED-displays die bevestigd zijn in de overgang tussen portier en dashboard. Het voordeel van het gebruik van videobeelden is dat de ‘spiegels’ drie weergaveopties kennen: voor snelwegritten, draaien en parkeren.



Tot aan het kleinste lettertje

Een ander foefje om de luchtweerstand te verkleinen is de standaard adaptieve luchtvering. Bij snelheden boven de 120 km/u zakt de carrosserie 2,6 centimeter in. Achter de grille zijn elektrisch aangestuurde lamellen verstopt. Als de aandrijflijncomponenten of de condensor van de airconditioning even geen lucht nodig hebben, sluiten deze zich voor nog minder luchtweerstand. Audi heeft zelfs banden met een lage rolweerstand gemonteerd. Daarbij steekt – een ideetje wat alleen de perfectionist kan bekoren – de belettering niet uit maar is naar binnen gekeerd.