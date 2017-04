Audi e-tron concept bijna openbaar. Wat kunnen we verwachten?

Op de autobeurs van Shanghai presenteert Audi over een paar dagen de e-tron concept. De eerste schetsen zijn inmiddels openbaar. Wat weten we nog meer van het model?

Net als eigenlijk elk automerk zet Audi in op een toekomst waarin elektrificatie veel belangrijker wordt. Tot 2020 wil het drie auto’s introduceren met een volledig elektrische aandrijflijn. Met onder meer de gloednieuwe Q4, Q6, Q8 en A9 in aantocht – en wellicht nog meer modellen – is daar alle ruimte voor.

E-tron

Bij Audi krijgt alles met een stekker het e-tron label mee. Momenteel vallen daar de Audi A3 Sportback e-tron en Audi Q7 e-tron quattro onder. De volgende e-tron, nog wel als conceptmodel, is de e-tron concept. De auto krijgen we op Auto Shanghai te zien dat over een paar dagen begint.



Vooruitblik

Door middel van een aantal op het net circulerende schetsen en een designbaas (Marc Lichte) die een doek optilt, hebben we al een aardig idee hoe de e-tron concept eruit komt te zien. De auto belooft een crossback te worden, ofwel; SUV meets hatchback. De hippe coupé-daklijn ontbreekt vanzelfsprekend evenmin. Verder zien we smalle strepen LED-verlichting aan de voorzijde en een enorme brede grille. Centraal daarin is een verlicht Audi-logo gepositioneerd. Van de zijkant gezien is het studiemodel krachtig te noemen dankzij de hoge schouderlijn. Ook de enorme wielen vallen op. Aan de achterzijde is de over de complete breedte doorlopende LED-verlichting de grootste eye-catcher.



Jaguar I-Pace in het vizier?

Over de aandrijflijn is het nog gissen. Natuurlijk is er een elektromotor aan boord, maar of de e-tron concept een plug-in hybride is zoals de Audi A3 Sportback e-tron en Audi Q7 e-tron quattro is – of volledig elektrisch aangedreven is – niet bekend. Qua looks heeft de auto wel wat weg van de Jaguar I-Pace en die vierwielaangedreven concurrent is voorzien van elektromotoren op zowel de voor- als de achteras. Die leveren 400 pk aan vermogen en een koppel van 700 Nm. Het zou mooi zijn als Audi iets vergelijkbaars uit de hoge hoed tovert later in de week in China.