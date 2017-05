Carros nieuwsflash: Audi, Bentley en Jaguar Land Rover

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 23 mei: tweede generatie Audi A7 Sportback komt nog dit jaar, Bentley Continental 24 in opvallende kleurstellingen en Jaguar Land Rover plust flink dankzij de F-Pace.

Nieuwe Audi A7 Sportback nog dit jaar

De Audi A7 Sportback is nog altijd van de eerste generatie. Het model gaat dus al zeven jaar mee. Hoog tijd voor vernieuwing dus. Audi wil de nieuwe A7 Sportback in het vierde kwartaal presenteren. Eerst zet het de schijnwerpers echter op de Audi A8 die deze zomer aan een nieuwe versie toe is. Verder komen de Duitsers dit jaar ook nog met de RS4, die wellicht net als de RS5 z’n vertrouwde krachtbron inruilt voor een 2,9-liter V6. Daarmee zal de auto een stuk goedkoper worden dan z’n voorganger, is de verwachting.



Bentley Continental GT bekent kleur

Bentley is maar wat trots op z’n deelname aan de 24-uur van de Nürburgring en dat heeft het merk doen besluiten tot een heuse Bentley Continental 24. De auto, in opvallende duotoon, neemt de 710 pk sterke Continental Supersports als basis en is deels gelakt in Monaco Yellow of St James’ Red om wat meer te lijken op de Continental GT3’s van Bentley Team Abt. De 21-inch wielen zijn in dezelfde kleur uitgevoerd, waardoor de Bentley Continental 24 wat ons betreft flink over de top is. Bent u toch gezwicht? De Bentley Continental 24 is leverbaar vanaf juli.



Cijfers Jaguar Land Rover door het dank dankzij F-Pace

Jaguar Land Rover verkocht vorig jaar 604.000 auto’s. Dat is een verbetering van 16 procent te opzichte van een jaar eerder. Vooral de F-Pace scoorde goed, waarmee Jaguar Land Rover bewijst dat de luxemerken er goed aan doen hun modelgamma uit te breiden met een SUV. De grootste groeimarkten voor het concern waren vorig jaar China (+32%) en Noord-Amerika (+24%). In Europa werd er met 13 procent geplust.