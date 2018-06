Audi A8 is de meest innovatieve auto van het jaar

Er is elk jaar maar één echte Auto van het Jaar. Voor 2018 is dat de Volvo XC40. Daarnaast bestaan er tal van subcategoriën van ‘Zakenauto van het Jaar’ tot ‘Trekauto van het Jaar’. En dan is er nog de ‘Meest Innovatieve Auto van het Jaar’. Met die prijs gaat de Audi A8 aan de haal.

De ‘Automotive Innovations Award’, dit jaar voor de zevende keer gehouden, is een initiatief van het ‘Center of Automotive Management’ en PricewaterhouseCoopers AG. Dit jaar gaat de Audi A8 met de titel aan de haal, vanwege het grote aantal innovaties die de topklasse limousine herbergt. De jury was vooral onder de indruk van de actieve demping. De technologie maakt het mogelijk de carrosserie met een aantal centimeter te verhogen op het moment dat een botsing dreigt. Het doel is de impact van de aanrijding te verkleinen. Verder werden de uitstapwaarschuwing, laser scanner en de HD Matrix LED-koplampen met laser geroemd.

Audi viel daarnaast nogmaals in de prijzen, want het merk werd ook verkozen tot meest innovatieve premiummerk in de categorie ‘Autonoom rijden en veiligheid’. In die uitverkiezing speelde niet alleen de Audi A8 een rol, maar ook de Audi Aicon; een studiemodel naar de toekomst van autonoom rijden.