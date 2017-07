Vandaag is het topdrukte op de wegen richting de Zuid-Europese vakantiebestemmingen; ofwel Zwarte Zaterdag. Niet toevallig presenteert Audi op die dag haar Audi A4 S line black edition.

Volgens Audi is haar A4 S line black edition ‘uitgerust met een groot aantal zwarte details waarmee het voortaan 52 dagen per jaar zwarte zaterdag is’. De Duitse fabrikant verwijst naar onder meer het

zwarte optiekpakket, buitenspiegels in hoogglans zwart, zwarte Audi-ringen op de achterportieren en zwart getint glas vanaf de b-stijl. Hoogglans zwart zijn ook de dorpels en de onderzijde van de voorbumper.



En binnenin? U raadt het al; daar is het nodige aan zwart te vinden. De lederen bekleding is die ‘kleur’ uitgevoerd, net als de decoratielijsten in pianolak. Voor het nodige contrast zijn de stiksels in de bekleding wel weer rood.



Standaardpakket

De Audi A4 S line black edition is tot het einde van dit jaar leverbaar vanaf 46.000 euro. Dat is inclusief de black edition meeruitrusting die volgens Audi bijna 11.000 euro waard is. Standaard zijn de Audi A4 en A4 Avant S line black edition voorzien van comfortairconditioning, een geavanceerd navigatiessyteem, een Audi geluidssysteem, licht-/regensensor, diefstalalarmen en LED-koplampen en -achterlichten. Eveneens deel uitmakend van de standaarduitrusting is het lichtpakket waarmee u de kleur van de interieurverlichting in dertig kleuren aanpast.

De nieuwe Audi A4 S line black edition is te rijden in combinatie met alle motoren, behalve de 2.0 TDI ultra.