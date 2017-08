Pikant: ATS laat de 2500 GTS uit 1963 herleven tijdens Ferrari-feestje

Altijd al een sportauto van Automobili Turismo e Sport gewild? Er is binnenkort een piepklein kansje, nu ATS 12 stuks bouwt van haar GT.

Op de laatste dag van deze maand kunt u in het Engelse Woodstock in het graafschap Oxfordshire terecht voor Salon Privé. Rondom Blenheim Palace staat onder meer een Concours d’Elégance op het programma en wordt 70 jaar Ferrari gevierd.

Perfecte timing

Of het toeval is of niet, het feestje van Ferrari wordt opgefleurd – of ontsierd, zoals u wilt – door de onthulling van de ATS GT. Precies, datzelfde ATS dat in begin jaren zestig werd opgericht door ex-Ferrari-mederwerkers. Uit onvrede over de rol van de vrouw van Enzo Ferrari in het bedrijf, stapte het technische hart van Ferrari – onder meer Carlo Chiti and Giotto Bizzarrini – op en begon Automobili Turismo e Sport.

2500 GTS

ATS werd geen doorslaand succes, maar de Italianen schonken de wereld wel in 1963 de 2500 GTS. Die auto vormt nu de inspiratiebron van de ATS GT; de nieuwste aanwinst van het in 2012 herboren merk. De oplage van de launch-edition bedraagt slechts 12 stuks, maar bij succes volgen wellicht meer exemplaren.



Lichtgewicht

De ATS GT krijgt een biturbo-V8 aan boord en beschikt over een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. De auto is bijna in het geheel opgetrokken uit koolstofvezel. Beelden anders dan bovenstaande teaser zijn vooralsnog niet voorhanden. Gelukkig is 31 augustus al snel.